Main-Spessart-Kreis. Vereint zu sein ist wahrend der Corona-Pandemie schwieriger denn je. Das normale Vereinsleben ist nicht möglich. So fehlen nicht nur die sozialen Kontakte, auch viele Einnahmequellen fallen derzeit weg. Neben den finanziellen Problemen stellen sich für die Verantwortlichen auch viele rechtliche Fragen zur Gestaltung des Vereinslebens.

EMil, die Freiwilligen-Agentur des Landkreises, möchte daher allen Vereinsverantwortlichen in dieser schwierigen Situation mit einem Webinar Hilfestellung und Orientierung geben, um das Vereinsleben so gut wie möglich an die aktuellen Anforderungen anpassen zu können. Das Webinar findet am 21. April, um 18.30 Uhr statt und dauert etwa eineinhalb Stunden.

Folgende Inhalte sind vorgesehen: Welche Vorschriften gelten für die Vereinsarbeit? Wie kann das Vereinsleben entsprechend den Pandemie-Vorschriften gestaltet werden. Was muss bei den weiteren Planungen für die kommenden Monate beachtet werden? Was passiert mit der Mitgliederversammlung und Vorstandswahlen? Wie können finanzielle Belastungen für den Verein abgemildert werden?

Referent ist Markus Laymann, Rechtsanwalt und langjähriger Vereinsberater. Die Veranstaltung wird als Zoom-Meeting online stattfinden. Anmeldung bei: Susanne Reuber, EMiL, die Freiwilligen-Agentur, freiwilligenagentur@Lramsp.de, Telefon 09353/793-1166.

