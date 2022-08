„We rock Queen“ auf der Burg

Wertheim. Die Band „We rock Queen“ will am Freitag, 26. August, mit ihrer ausdrucksstarken Tribute Show die Wertheimer Burg zum Beben bringen. Ab 19 Uhr spielt sie mit Musikern des Queen-Musicals unter dem Motto „Die Show geht weiter“ die größten Hits der Band um Freddie Mercury.

„We rock Queen“ haben sich dem Lebensgefühl verschrieben, das die Band „Queen“ einst ausstrahlte. Bandleader Frank Rohles, Bassist Rainer Peters und Schlagzeuger Boris Ehlers gehörten zur Originalbesetzung des Queen-Musicals „We will rock you“ in Köln und wurden von Brian May und Roger Taylor ausgewählt. Rohles ist somit geradezu prädestiniert, die Musik von Queen mit all ihren Facetten in einer einzigartigen Tribute-Show auf die Bühne zu bringen.

Die Band interpretiert in einem über zweistündigen Live-Konzert die bekanntesten Songs von Queen. Die Fans erwartet ein musikalisches Spektrum von Glamrock über Rock bis hin zu opernhaft anmutenden Stücken, heißt es in der Ankündigung der Wertheimer Stadtverwaltung weiter.

Losgelöst von rein optischen Effekten, setzen „We rock Queen“ den Schwerpunkt der Tribute-Show auf die authentische Wiedergabe der Songs. Mit Hits wie „I want to break free“, „Radio Ga Ga“, „We will rock you“ und „We are the champions“ wird der Abend am Freitag, 26. August selbst für anspruchsvolle Queen-Anhänger sicherlich zu einem besonderen und unvergesslichen Erlebnis.