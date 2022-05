Dietenhan. Der nächste „Mittendrin-Gottesdienst“ findet am Sonntag, 29. Mai, um 17.30 Uhr in der Dietenhaner Kirche statt. Das Thema lautet „Was trägt und was bleibt“. Der Veranstalter schreibt dazu:„Unsere Welt scheint aus den Fugen geraten. Wir leben in einer Zeit, in der morgen nichts mehr so sein kann wie zuvor. Unsere in Jahrzehnten gewachsenen Gewissheiten, unser Wohlstand, unsere gesicherten Existenzen sind gefährdet durch Prozesse, die wir weder als Einzelner, noch als Gesellschaft steuern können. Gibt es noch Gewissheiten und Sicherheiten? Welche Antwort hat die Bibel auf die Frage nach dem, was trägt und was bleibt?“

Der Journalist und Theologe Michael Klein aus Wetzlar geht in seiner Predigt diesen Fragen auf den Grund.

Der Gottesdienst ist durch kreative Elemente und moderne christliche Lieder geprägt und wurde von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verschiedener evangelischer Kirchengemeinden vorbereitet. Für Kinder gibt es Malgelegenheiten. Stehkaffee und Gebäck gibt es ab 17 Uhr.

