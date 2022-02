Was muss man vor der Selbstständigkeit wissen?

Main-Tauber-Kreis. Die Wirtschaftsförderung des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Mittelstandszentrum Tauberfranken den nächsten Informationsabend für Existenzgründer. Dieser findet am Donnerstag, 7. April, um 18 Uhr im Mittelstandszentrum Tauberfranken, Raum Franken 1, Johann-Hammer-Straße 24, Bad Mergentheim statt.

Regelmäßig werden Beratungstermine der Wirtschaftsförderung und ihren Partner angeboten, die kostenfrei wahrgenommen werden können. Angesprochen sind Menschen, die den Schritt in die Selbstständigkeit wagen möchten oder schon länger mit diesem Gedanken spielen.

Die Teilnehmer erhalten einen ersten Überblick über die benötigten persönlichen Voraussetzungen für sowie die inhaltlichen Anforderungen an eine Selbstständigkeit. Das Existenzgründerseminar leitet der langjährige Unternehmensberater Jens Arne Männig. Für konkrete Fragen können sich die Teilnehmer im Anschluss für einen eineinhalbstündigen, kostenfreien Einzeltermin anmelden. Die Teilnahme an der Veranstaltung, ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Angepasst an die Coronasituation findet die Veranstaltung eventuell online statt. Individuelle Beratungstermine folgen in der Regel im Anschluss an die Gründerseminare am jeweiligen Veranstaltungsort. Bei Bedarf können jedoch Telefontermine oder Onlineberatungen per Videokonferenz vereinbart werden. Interessenten können sich bei der Wirtschaftsförderung Main-Tauber-Kreis, E-Mail wirtschaftsfoerderung@main-tauber-kreis.de. unter Telefon 09341/825812 oder beim Mittelstandszentrum Tauberfranken, E-Mail: gruender@mittelstandszentrum-tauberfranken.de. unter Telefon 07931/98500, anmelden. Hinweise zu den nächsten Terminen gibt es beim Landratsamt Main-Tauber-Kreis,Amt für Wirtschaftsförderung, Gartenstraße 1 in Tauberbischofsheim.