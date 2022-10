Was macht die Buddha-Figur im Schuhgeschäft?

Wertheim. Fundierte Kenntnisse über Historie, Land und Leute vermitteln, gleichzeitig Entertainer sein und auch einen Beitrag zur Völkerverständigung leisten – das alles sind die Aufgaben von Gästeführern. Die Mineralogin und Japanexpertin Barbara Lohoff hat dies in vielen Kontakten mit japanischen Touristen verinnerlicht. Im Grafschaftsmuseum berichtete die Würzburger Gästeführerin von ihren Erlebnissen mit Touristen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Über ein Japan-Stipendium an der Würzburger Partneruniversität Osaka lernte sie das Land erstmals kennen. Nach einem Ingenieurstudium lebte und arbeitete sie acht Jahre in dem asiatischen Land. Heute ist Barbara Lohoff in Würzburg beruflich als Gästeführerin und Dolmetscherin in japanischer Sprache aktiv.

Bei ihrem unterhaltsamen Vortrag zeigte sie zunächst die touristische Entwicklung vor und nach Corona auf. Japanische Touristen standen 2019 in der Herkunftsrangliste in Würzburg an achter Stelle. Heute ist die Position weit nach hinten gerutscht, denn zum einen hat sich die Flugroute durch den Ukrainekrieg verlängert und zum anderen ist das Sicherheitsgefühl der Japaner weitaus sensibler geworden.

Mehr zum Thema Konflikte Nordkorea: Raketentests simulieren Nuklearbeschuss Südkoreas Mehr erfahren Formel 1 Darauf muss man beim Großen Preis von Japan achten Mehr erfahren Kabarett TBC gastiert beim TSV Kreuzwertheim Mehr erfahren

Die Gästeführerin erzählte von vielen erstaunlichen und amüsanten Begebenheiten bei der Begleitung japanischer Touristen in Deutschland und deutscher Touristen in Japan.

Dazu hatte sie zahlreiche Bilder mitgebracht. Zu einer Anekdote zeigte sie zunächst ein Foto des Wappens mit dem fränkischen Rechen und dann das Foto einer Parkverbots-Zackenlinie in der Würzburger Innenstadt. Nach einer Führung durch die Residenz und einen Gang durch die Altstadt vermutete eine Japanerin, dass die fränkische Herrschaft wohl auch heute noch ein recht großes Einzugsgebiet hätte und dies auch am Boden kenntlich gemacht werden würde.

Auch ein Buddha, der in einem Würzburger Schuhgeschäft als Dekoration zwischen den Schuhen zu finden ist und auf den man zudem noch hinabsehen kann, kann bei japanischen Gästen zu Irritationen und Missverständnissen führen. Die Aufgabe der Gästeführerin ist es in solchen Fällen, innerhalb der so unterschiedlichen Kulturen zu vermitteln.

Unterschiede zeigte Barbara Lohoff auch bei regionalen Speisen in beiden Ländern und bei der Hygienekultur auf. Erstaunlich waren für die Besucher im Grafschaftsmuseum die Bilder von Schrift-Schautafeln an Bahnhöfen, in Restaurants und Innenstädten in Japan. Sie erhielten so einen Eindruck davon, wie fremd man sich als Japaner in Deutschland fühlen musste.

Die Expertin, die die japanische Sprache perfekt in Schrift und Aussprache beherrscht, lehrte die Zuhörer im Grafschaftsmuseum abschließend noch die japanischen Schriftzeichen für „Frau“ und „Mann“. Bei einem Besuch in Japan fällt es so leichter, die Damen- und Herrentoilette nicht zu verwechseln.

Nach langer Coronaphase kommen die japanischen Gäste wieder vermehrt nach Würzburg, so dass Barbara Lohoff beruflich als Gästeführerin und Dolmetscherin wieder aktiv sein kann.

Und wer sich zu einer Teezeremonie im Sieboldmuseum in Würzburg anmeldet, kann die Japan-Expertin auch als offiziell anerkannte Teelehrerin für japanische Teezeremonien im Stil der Urasenke Teeschule, Kyoto, erleben. stv