Warum Bewegung wichtig ist und wie man sie fördern kann

Wertheim. Gummitwist und Kästchenhüpfen sind Spiele, die Erwachsene in Erinnerung schwelgen lassen. Viele Kinder kennen diese Spiele oft nicht mehr. „Zeigen Sie sie ihnen, dann machen sie ihnen Spaß“, rät Erzieherin und Gesundheitstrainerin Vildan Schrenk. Als Referentin der ersten Elternkompass-Veranstaltung des Jahres gab sie Tipps, wie man den natürlichen Bewegungsdrang von Kindern zu Hause fördern kann. Etwa zehn Tagesmütter und Eltern von Kindern im Kleinkind- und Kindergartenalter hörten im Sitzungssaal des Rathauses Schenks Vortrag Schrenks zu, der humorvoll zeigte, warum Bewegung so wichtig ist und wie man sie fördern kann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Linda Gans vom Familienzentrum begrüßte die Anwesenden im Namen der Stadt. Diese fragten sich derweilen schon, was es wohl mit den Eimern und den Fußspuren in der Saalmitte auf sich hat. Dann lernten sie Paul kennen. An ihm, einer Holzfigur, verdeutlichte Schrenk, welche Bewegungsabläufe Kinder lernen müssen. Man müsse in Grob- und Feinmotorik unterscheiden. Außerdem müssten Wahrnehmung und Sinne geschult werden.

Vildan Schrenk in Aktion. © Schmid

Wichtig sei Bewegung auch, um Vorfertigkeiten für die Schule zu entwickeln, etwa Merkfähigkeit, Sprache, Zahlenverständnis und Konzentration. Auch helfe Bewegung, dass die Kinder Sicherheit sowie Zutrauen in sich selbst und ihre Fähigkeiten bekommen. Damit dies gelingt, sei der Spaß das Wichtigste. Kinder wollen Neues entdecken, Grenzen erfahren, ihre Kräfte messen. Auch negative Erfahrungen – wie Verlieren und Weinen – würden zur Entwicklung dazugehören. Und die soziale Komponente. Deshalb sei es immer am besten, wenn Kinder sich gemeinsam bewegen – oder eben mit den Eltern.

Mehr zum Thema Hilfreich für Eltern Külsheimerin erfindet Klapptöpfchen Mehr erfahren

Natürlich müssten auch die Bedürfnisse der Eltern berücksichtigt werden. Deshalb sollten klare Regeln aufgestellt werden. „Aber es darf auch mal chaotisch sein. Man kann ja hinterher gemeinsam aufräumen.“ So habe sie, als ihre Kinder klein waren, ihr Wohnzimmer oft in ein „Bewegungswohnzimmer“ verwandelt, in dem – aber nur für eine halbe Stunde – fast alles erlaubt war.

Überhaupt brauche es keinen großen Aufwand und keine teuren Spielsachen, die oft gar nicht so viel Spielfreude bringen würden. Es sei toll, gerade bei Regenwetter, Bewegungsmöglichkeiten in der Wohnung zu ermöglichen. Aber besser sei natürlich, viel rauszugehen. nads