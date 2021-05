Warmes Quartier für Eidechse und Co.

Kembach. Mehrere Mitglieder des Kultur- und Verschönerungsvereins Kembach haben in Zusammenarbeit mit der Ortsverwaltung einen Steinriegel für Eidechsen und andere Reptilien errichtet.

Ein Steinriegel bietet Unterschlupf und Überwinterungsquartier für viele kleine Tiere, wie Eidechsen, verschiedene Spinnenarten, Erdhummeln, Wildbienen, Blindschleichen oder Kreuzotter. Auch Vögel nutzen diese Steinhaufen gerne. Die Steine speichern am Tag die Sonnenwärme und geben sie in der Nacht wieder ab. Die Sandsteine dazu wurden von der Ortsverwaltung gespendet. Eine Ruhebank in unmittelbarer Nähe lädt die Bevölkerung dazu ein, die Tierwelt in sonniger Lage mit Blick über das Kembachtal zu beobachten. tb