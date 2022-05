Warema group wächst

Bettingen/Marktheidenfeld. Im Geschäftsjahr 2021 hat die Warema Group mit ihren beiden Sparten „Sonne & Lebensräume“ sowie „Kunststoff & Engineering“ trotz Corona ihre erfolgreiche Entwicklung fortgesetzt. Weltweit erzielte sie einen Gesamtumsatz von rund 686 Millionen Euro, was einem Plus von über zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Die Zahl der Mitarbeitenden wuchs ebenfalls weiter und konnte unternehmensweit um rund 400 auf insgesamt 5200 Mitarbeiter*innen gesteigert werden. Das Vorantreiben wichtiger Bauprojekte sowie weitere Schritte bei der Digitalisierung waren zudem wichtige Fokuspunkte im vergangenen Jahr, zieht das Unternehmen Bilanz.

Kernelement der baulichen Entwicklungen war demnach die Fertigstellung des neuen Versand- und Produktionszentrums in Bettingen, das knapp 15 Kilometer vom Stammsitz in Marktheidenfeld entfernt ist. Es wurde im Juli 2021 offiziell eröffnet – weniger als zwei Jahre nach der Grundsteinlegung im Herbst 2019.

Auf über 31 000 Quadratmetern Gebäudenutzfläche wurden nach Aussage der Verantwortlichen dringend benötigte neue Räumlichkeiten für Versand und Produktion geschaffen, in denen insgesamt rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt sind. Ein Hauptaugenmerk beim Bauvorhaben wurde auf die zukunftsorientierte und nachhaltige Gestaltung des Gebäudes gelegt: Die gesamte Außenhülle wurde auf dem Stand eines KfW-Effizienzhauses 55 gebaut. Zudem sorgen rund 2000 Solarpanels auf dem Dach dafür, dass der Strombedarf eines normalen Werktags zu 80 Prozent gedeckt ist. Ein Blockheizkraftwerk sowie Maßnahmen zur Wärmerückgewinnung sparen zusätzlich Energie ein.

Vorstandsvorsitzende Angelique Renkhoff-Mücke: „Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung sind wichtige Zukunftsthemen, bei denen auch wir als Unternehmen einen Beitrag leisten können und müssen.“ Hierbei gehe es nicht nur um die Kostenreduktion beim Energieverbrauch, sondern um die langfristige Lebensqualität auch für nachfolgende Generationen.

Ebenfalls als positiv bewerten die Verantwortlichen die Entwicklung in der Sparte „Kunststoff & Engineering“. Durch ihre starke Ausgangsposition im Automotive-Bereich und eine gute Auftragslage bei der Medizintechnik konnte sie trotz der widrigen Umstände ein Wachstum verbuchen.

Nicht nur am neuen Standort in Wertheim wurden Arbeitsprozesse optimiert und manuelle Tätigkeiten reduziert. Das Unternehmens sieht eine sukzessive Softwareeinführung und Digitalisierung von Arbeitsschritten als wichtige Bausteine bei der Ausrichtung auf die Industrie 4.0. „Digitale Messen und virtuelle Kundenansprache gehören inzwischen zur neuen Normalität unserer Arbeit. Doch auch die internen Prozesse stellen wir Stück für Stück um und richten uns so konsequent auf die Zukunft aus“, erläutert Angelique Renkhoff-Mücke. Gleichzeitig sei unter diesen Vorzeichen ein weiterer Kapazitätsaufbau notwendig: „Der Wachstumskurs der letzten Jahre wäre ohne konsequente Verstärkung unseres Teams nicht möglich gewesen. Diesen Weg möchten wir weitergehen und dafür benötigen wir weiterhin Fachkräfte.“ Die Investitionen in den neuen Standort seien zudem ein deutliches Bekenntnis zur Region und den Wirtschaftsstandort Deutschland.

Zukunftsorientiert zeigt sich das Unternehmen auch beim zweiten Schwerpunktthema Innovation, heißt es im Firmenbericht weiter. So wurde ein eigenes Innovationsmanagement eingeführt. Interessierte Mitarbeitende erhielten eine Coaching-Ausbildung, um mit den erlernten Methoden die Prozesse im Unternehmen neu zu denken. Dabei gehe es nicht nur um Produktneuheiten für Kundem, betont Renkhoff-Mücke: „Innovation ist bei uns schon lange fest verankert und kein Schlagwort für einzelne Bereiche, sondern betrifft jeden von uns und alle können dazu beitragen, ob in der Projektsteuerung, beim Controlling oder in der Kundenansprache.“

Dass dieser Ansatz gelingt, davon ist die Vorstandsvorsitzende überzeugt: „Wir haben nicht zuletzt in der Pandemie bewiesen, dass wir mutig neue Wege gehen und kreative Lösungen finden können. Von diesen Erfahrungen werden wir auch beim Thema Innovation profitieren und so zum nachhaltigen Unternehmenserfolg beitragen.“