Wandern statt Weintrinken

Dertingen. In Dertingen heißt es am 1. Mai eigentlich schöppeln im Weinfestzelt am Fuße des Dertinger Mandelbergs. Aufgrund der Corona-Pandemie fällt das traditionsreiche Dertinger Weinfest nun aber das zweite Jahr in Folge aus.

Was allerdings nicht bedeutet, dass es in Dertingen keinen guten Tropfen gibt. Ganz im Gegenteil – schon zu Beginn der Weinlese im Herbst 2020 prognostizierte Artur Steinmann, Präsident des Fränkischen Weinbauverbands, einen aromatischen Weinjahrgang von hoher Qualität.

Zwar hätte man die kleinsten Erntemenge seit 35 Jahren eingefahren, doch der insgesamt kühle Jahrgang mit nur wenigen Hitzetagen von über 30 Grad Celsius solle für ausgeprägte Aromen und eine angenehme Säure sorgen. Diese Aussage lässt sich auch auf das badische Frankenland übertragen, zu dem der Mandelberg zählt.

In Dertingen hätte man gerne dazu eingeladen, diesen aromatischen Weinjahrgang Festzelt ausgiebig zu testen. Da dies nicht möglich ist, weisen die Organisatoren in diesem Jahr darauf hin, dass es sich auch lohnt, bei den Winzern direkt vor Ort oder auf deren Webseite vorbeizuschauen, um den ein oder anderen Wein zu erstehen.

Eine weitere Möglichkeit: Vesper inklusive Müller-Thurgau, Rotling, oder Acolon einpacken und durch die Weinlagen rund um den Mandelberg wandern.

Tolle Wanderwege - allen voran der ausgeschilderte Weinwanderweg – laden zum Erkunden ein. Meist mit Blick auf Dertingens Ortskern und dessen Wehrkirche aus dem 12. Jahrhundert. pm

