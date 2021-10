„Wandel, der ganze Gesellschaft betrifft“

Zu ihrer Herbsttagung kamen die Mitglieder der Bezirkssynode in der Wertheimer Stiftskirche zusammen. Zentrales Thema war, wie die kirchliche Arbeit mit weniger Personal und finanziellen Ressourcen aussehen kann.

Kooperation zwischen Kirchenbezirk und Diakonischem Werk Alex Schuck, Sozialpädagoge beim Diakonischen Werk Main-Tauber-Kreis, berichtete von einem Kooperationsprojekt zwischen Kirchenbezirk und Diakonischen Werk. Es gab die beiden Projektgemeinden Wartberg-Reinhardshof und Tauberbischofsheim. Mit dem Projektes wollte man herausfinden, was Menschen sich von der Kirche erhoffen und wie sie positiv mit der Kirche in Kontakt kommen können. Alex Schuck sprach davon, dass für Menschen, die arbeitslos sind oder Hartz IV bekommen, oft eine hohe Hemmschwelle besteht, an kirchlichen Veranstaltungen teilzunehmen. Viele wünschen sich einfach Entlastung in ihrem Alltag. Schuck plädiert für eine Kirche, die für alle offen und leicht zugänglich ist. Er wünscht sich mehr Mut, einfach mal etwas auszuprobieren. Gleichzeitig würdigte er, dass es trotz sinkender Ressourcen in der Kirche motivierte Menschen gibt, Haupt- und Ehrenamtliche, um Menschen anzusprechen. Wichtig sei, dass Ehrenamtliche von Hauptamtlichen begleiten werden. pm

Wertheim. Die Tagung begann mit einem Gottesdienst, den Oberkirchenrätin Cornelia Weber, Dekanin Wibke Klomp und Schuldekanin Cornelia Wetterich hielten. Hierbei wurden Susanne Waltz, Pfarrerin im Religionsunterricht als Schulseelsorgerin wieder und Dr. Tanja Smailus als Religionslehrerin am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Wertheim beauftragt.

Neben Oberkirchenrätin Cornelia Weber waren Pfarrer Daniel Völker und Florian Hahnfeldt von der Landeskirche Gäste der Synode.

Cornelia Weber sprach bei ihrer Einführung von einem Wandel, der die ganze Gesellschaft und auch die Kirche betrifft. Die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland werde künftig nicht mehr Mitglied in einer der beiden großen Kirchen sein. Außerdem ergreifen weniger Menschen als früher einen kirchlichen Beruf. Es stelle sich die Frage: Wie kann kirchliche Arbeit mit weniger finanziellen Ressourcen und mit weniger Personal aussehen? Dazu hat die Landeskirche einen Strategieprozess entwickelt. Es geht vor allem um die Stellenentwicklung und die Rahmenbedingungen für die kirchlichen Gebäude.

Ausgaben reduzieren

Bereits im Herbst 2020 hat die Landessynode beschlossen, dass die Ausgaben bis zum Jahr 2032 sukzessive um 20 Prozent reduziert werden. Mit einer weiteren Umschichtung von zehn Prozent sollen Vorhaben etwa im Bereich der Digitalisierung, bei Gebäudesanierungen und Klimaschutzmaßnahmen sowie weitere Innovationen ermöglicht werden.

Helmut Wießner, Vorsitzender des Finanzausschusses der Landessynode, plädierte für „Innovationen in der Fläche“ und „neuen Formen kirchlichen Lebens“. Hier sei die Frage „Wo wird Kirche sichtbar?“ wichtig. Neben den Gemeinden wurden auch Schulen, Kindertagesstätten und die Diakonie genannt.

Weniger Personal heiße auch, dass es bestimmte Angebote in Zukunft nicht mehr geben wird. Die Hauptamtlichen einer Region werden eng im Team zusammenarbeiten, die Pfarrperson sei kein „Einzelkämpfer“ mehr. Das Team werde gemeinsam überlegen, wie die Aufgaben gut verteilt werden können. Dabei müssten auch freie Zeiten eingeplant werden. Ebenso müsse man mehr mit anderen Institutionen wie etwa der Kommune oder der Katholischen Kirche zusammenarbeiten. Cornelia Weber machte Mut, auch mal etwas auszuprobieren und neue Wege zu beschreiten.

Nach dem Impulsreferat tauschten sich die Synodalen mit ihren Sitznachbarn aus. Man merkte, dass es sich um schmerzliche Prozesse handelt und es vielen schwer fällt, auf Liebgewordenes zu verzichten. Es gab auch kritische Anmerkungen und ie Frage, wie die Gemeinden gut einbezogen werden können, um Akzeptanz für die Veränderungsprozesse zu erreichen.

Um mehr Menschen für den Pfarrberuf zu gewinnen, probiert man zurzeit verschiedene Ansätze aus wie Quereinsteigern den Zugang zu erleichtern oder ein komprimiertes Masterstudium. Eine Entlastung für die Gemeinden sei es, dass das Verwaltungs- und Serviceamt Aufgaben übernimmt, die früher bei den Pfarrämtern lagen. Im Kirchenbezirk Wertheim zeigt sich der gesellschaftliche Wandel bereits heute schon sehr konkret.

Hohe Arbeitsbelastung

Von den vorhandenen 12,5 Pfarrstellen sind lediglich neun besetzt. Krankheitsausfälle erschwerten die Situation. Wie Dekanin Wibke Klomp erläuterte, sei die Arbeitsbelastung für die Pfarrer deshalb sehr hoch ist. Jeder Hauptamtliche übernehme zusätzliche Aufgaben, damit in allen Gemeinden Gottesdienste, Kasualien und Konfirmandenunterricht stattfinden könnten. Wie Cornelia Weber sagte, gibt es finanzielle Mittel für vakante Gemeinden. So wurde Fritz Kabbe als Pfarrer im ständigen Vertretungsdienst im Kirchenbezirk Wertheim eingesetzt. Er ist in den Gemeinden Wartberg, Sachsenhausen-Waldenhausen und in Lauda im Einsatz. Elvira Ungefucht ist auf dem Wartberg mit einem kleinen Stellenanteil als Diakonin tätig. Wibke Klomp blickte auf ihr erstes Jahr als Dekanin zurück, das durch die Corona-Beschränkungen bestimmt war. Doch sie habe trotzdem gute Erfahrungen gemacht. Es freut sie, dass es eine sehr große Kollegialität unter den Hauptamtlichen gebe. Alle seien bereit, neue Wege mitzugehen.

Auch die Gespräche mit den ehrenamtlichen Mitarbeitern stimmten sie zuversichtlich. Während des Lockdowns gab es in den Gemeinden sehr kreative Ideen, um das Evangelium zu den Menschen zu bringen. Positiv sei, dass der Austausch zwischen den Gemeinden enger geworden ist. Dies zeigt sich beispielsweise an gemeinsamen zentralen Gottesdiensten in Wertheim. Helmut Wießner berichtete von der Landessynode. Im Dezember wird ein neuer Bischof oder eine neue Bischöfin für die Badische Landeskirche gewählt, die Einführung ist im April 2022. Als Mitglied im Diakonieausschuss wird Pfarrerin Larissa Brandt gewählt. Pfarrerin Dr. Verena Mätzke wies zum Schluss noch auf auf die Fotoausstellung „Gepflegt! Gesegnet alt werden“ (wir berichteten) hin. Die Ausstellung ist noch bis zum 26. November im Grafschaftsmuseum Wertheim zu sehen.

„Sehnsucht nach mehr“

Cornelia Wetterich machte auf den Kurs „Sehnsucht nach mehr“ aufmerksam. Diesen bietet sie in Wertheim und Tauberbischofsheim mit Bezirksdiakonin Petra Herold speziell für Kirchengemeinderäte des ganzen Kirchenbezirks an. Es geht um zentrale Themen wie Taufe, Kirche, Bibel und Abendmahl ins Gespräch kommen. Beginn ist am Montag, 17. Januar in Wertheim im Stiftshof, in Tauberbischofsheim startet der Kurs am Dienstag, 18. Januar. Anmeldung beim Schuldekanat Wertheim schuldekanat.wertheim@kbz.ekiba.de oder Telefon 09342-38566 ist erforderlich. Mit einem Segensgebet schloss Dekanin Wibke Klomp die Synode. phe