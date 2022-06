Waldwirtschaftsverein Sachsenhausen zog Bilanz

Sachsenhausen. Zirka 50 Personen aus Sachsenhausen und der Umgegend trafen sich kürzlich zur Hauptversammlung des Waldwirtschaftsvereins Sachsenhausen in der Turnhalle.

Nach der Eröffnung durch den Vorsitzenden Richard Wolpert berichtete Kassenwart Achim Krank über die Finanzen des Vereins. Die beiden Kassenprüfer bescheinigten Krank eine einwandfreie Buchführung. Daraufhin wurde der Vorstand einstimmig von der Versammlung entlastet.

Der ausscheidende Revierleiter Mathias Mattmüller würdigte in seinem Bericht die gute Zusammenarbeit mit dem Waldwirtschaftsverein in den vergangenen Jahren. Auch wenn er nicht immer alle Wünsche und Erwartungen jedes einzelnen Waldbesitzers habe erfüllen können, sei es doch immer ein gutes Miteinander gewesen. So manches sei durch gute Zusammenarbeit erzielt werden. Mattmüller appellierte an alle Eigentümerinnen und Eigentümer, ihre Waldgrundstücke zu kontrollieren und Schäden zu beseitigen. Gerade in den vergangenen Monaten seien zu Schäden durch den Borkenkäfer noch solche durch Sturm und Schneebruch hinzugekommen.

Mattmüller wies auch auf die gestiegenen Holzpreise hin. Diese sollten für jeden Waldbesitzer ein Anreiz sein, sein Holz nicht ungenutzt im Wald liegenzulassen, sondern es aufzuarbeiten und einen finanziellen Nutzen davon zu haben. Auch wäre es hilfreich für den Revierförster, wenn sich Waldbesitzer beim Aufarbeiten und Verkauf von Stammholz zusammentun würden, damit größere Polter entstehen. Das würde die Arbeit des zuständigen Försters beim Aufnehmen des Holzes erleichtern und die Fuhrunternehmen könnten das Holz schneller aufladen.

Mattmüllers Nachfolger Martin Rösler freute sich auf die künftige Zusammenarbeit mit dem Waldwirtschaftsverein. Er stellte sich der Versammlung kurz vor. Dabei betonte er, dass ihm die Arbeit im Staatsforst liege. Doch er freue sich auch immer wieder auf die Arbeit mit den privaten Waldbesitzern.

Den Bericht des Vorstands gab Richard Wolpert. Dabei appellierte er an die Waldbesitzer, freie Waldflächen wieder aufzuforsten und nicht sich selbst zu überlassen. Freie Waldflächen würden verwildern und ihren Wert verlieren. Auch beim Aufforsten sollte man sich als Waldbesitzer zusammentun und gemeinsam größere Flächen bilden, die man gemeinsam einzäunen könne.

Weiter wurde darauf hingewiesen, dass man als Waldbesitzer auch verpflichtet ist, den Schutzzaun wieder zu entfernen und zu entsorgen, wenn die Bäume groß genug sind. Denn sonst könne der Draht des Zauns oft dazu führen, dass Wildtiere sich darin verfangen, sich strangulieren und dann verenden.

Ortsvorsteher Udo Beck verwies beim Blick auf die Jagdverpachtung darauf, dass das Jagdrevier links der Nassiger Straße neu verpachtet und von Jana Sadowski aus Nassig übernommen würde. Letztere stellte sich der Versammlung vor.

Für die Wahlen wurde Ortsvorsteher Udo Beck zum Leiter berufen. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter sowie der Kassenwart wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Die beiden Kassenprüfer durften laut Satzung nicht mehr kandidieren. Jeweils einstimmig wurden Karsten Englert und Steffen Weimer als Nachfolger gewählt. Anita Herbert und Jürgen Schleßmann fungieren künftig als Beisitzer und Peter Weimer als Schriftführer.

Vorsitzender Wolpert überreichte zum Schluss der Veranstaltung dem scheidenden Revierleiter einen Präsentkorb und würdigte Mathias Mattmüller für die gute Zusammenarbeit. Die Waldflurbereinigung gehe voran, aber es werde noch einige Jahre dauern, bis es zum Einschlagsstop in den Waldgrundstücken kommen werde. Deshalb sei es wichtig, sich bis dahin um die Waldstücke zu kümmern. Wer den Einsatz des Harvesters zum Aufarbeiten von Käferholz benötige, soll sich an Revierleiter Martin Rösler oder den Vorsitzenden Richard Wolpert wenden. Sie bündeln die Einsätze und fordern den Harvester an.