Waldfriedhof wieder begehbar

Wertheim. Die Aufräumarbeiten auf dem Waldfriedhof sind gut vorangekommen. Weite Teile des Friedhofs können im Laufe des Freitags wieder für die Öffentlichkeit zugängig gemacht werden. Darüber informiert die Friedhofsverwaltung der Stadt.

Das Baumfeld muss allerdings bis auf Weiteres gesperrt bleiben. In diesem Friedhofsabschnitt haben Fachleute gefährdete Bäume festgestellt, die nun von einer Baumpflegefirma entfernt werden. Wer das Baumfeld trotz Absperrung betritt, begibt sich möglicherweise in Lebensgefahr.

Bäume waren umgestürzt

Der Waldfriedhof musste am Montag gesperrt werden, weil die Stürme am Wochenende schwere Schäden angerichtet haben (die FN berichteten). Bäume waren umgestürzt und geknickt, das Friedhofsareal war von losen Zweigen und Ästen übersät. Die Mitarbeiter des Städtischen Bauhofs sind seitdem zur Beseitigung der Sturmschäden im Dauereinsatz.

Parallel zu den Aufräumarbeiten haben Spezialisten den Baumbestand auf mögliche Schäden kontrolliert und festgelegt, welche Bäume aus Sicherheitsgründen gefällt werden müssen. Die Baumkontrolleure sind bundesweit derzeit stark nachgefragte Spezialisten.

„Wir haben Glück, dass sie in Wertheim so schnell vor Ort waren. Sonst könnten wir den Waldfriedhof nicht so bald wieder freigeben“, so Nadine Schilling, die für Friedhöfe zuständige Mitarbeiterin im Rathaus.