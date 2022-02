Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Auswirkung des Klimawandels - Die beiden Sturmtiefs „Ylenia“ und „Zeynep“ sorgten in den vergangenen Tagen für zahlreiche Schäden / Mitarbeiter der Stadtgärtnerei in Bestenheid im Einsatz Waldfriedhof in Bestenheid bleibt gesperrt

Mitarbeiter des Baubetriebshofs sind dabei, erste Schäden zu beseitigen. Eine Spezialfirma und ein Gutachter werden die weiteren Maßnahmen festlegen und umsetzen, damit die Sicherheit der Besucher wieder gewährleistet ist. © Heike Barowski