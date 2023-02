Waldfriedhof: Gedenkzeichen entfernen

Bestenheid. „Der Platz, der am Baumfeld des Waldfriedhofs Bestenheid für das Ablegen persönlicher Gedenkzeichen vorgesehen ist, ist hoffnungslos überfüllt. Die Friedhofsverwaltung wird ihn Anfang März leeren. Friedhofsbesucher haben in den nächsten Wochen Gelegenheit, ihre Gedenkzeichen zu entfernen“, so die Stadt in einer Mitteilung, und weiter: „Die Friedhofsverwaltung beobachtet, dass vermehrt Blumen, Kerzen und sonstige Gedenkzeichen bei den Naturgräbern im Baumfeld abgelegt werden. Nach den Regelungen der Friedhofsordnung ist dies aber nicht gestattet. Die Gräber sollen ausdrücklich in naturbelassener Form erhalten bleiben.“

Auch das Einritzen von Herzen in den Waldboden oder das Formen von Gedenkzeichen mit Hilfe von Naturmaterialien wie Steinen müsse bei dieser Bestattungsform unterbleiben. Für das Ablegen von persönlichen Gedenkzeichen sei eigens ein großer Felsen im Eingangsbereich des Baumfelds vorgesehen. Dieser werde auch rege genutzt.

Regelmäßig kämen neue Gedenkzeichen hinzu, aber nur selten würden ältere wieder entfernt. „Sie verrotten und hinterlassen ein unschönes Bild. Inzwischen ist der Felsstein komplett überfüllt, für neue Gedenkzeichen gibt es keinen Platz mehr.“ Deshalb kündigte die Friedhofsverwaltung an, dass sie wegräumen wird, was bis Anfang März nicht mitgenommen wurde.