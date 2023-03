Waldenhausen wurde Gertraude Diehm zur Heimat

Waldenhausen. Als sie in Dresden geboren wurde, schrieb man das Jahr 1923. Gertraude Diehm erlebte einen Weltkrieg, verlor ihre Heimat und fand eine neue in Waldenhausen. Und sie durchlief nebenher vier Berufsausbildungen, immer nach den aktuellen Bedürfnissen. An diesem Sonntag feiert die lebenslustige Jubilarin ihren 100. Geburtstag.

Ausgebildete Hutmacherin

Gertraude Diehm besuchte die Volksschule in Dresden. Dann erlernte sie den Beruf der Modistin (Hutmacherin). „In Handarbeit war ich immer gut. Aber Schneiderin war mir zu langweilig“, erzählt sie.

Dann aber kam dann der Zweite Weltkrieg. „Da hat man keine Hüte mehr aufgesetzt. Also wurde ich umgeschult“, erklärt die Jubilarin. Sie wurde Krankenschwester im Lazarett.

Dort fand sie ihr privates Glück. Denn sie traf ihren späteren Mann, einen Bauernsohn aus Waldenhausen, der zu der Zeit als Soldat kämpfen musste.

Als die Angriffe immer stärker wurden, erfolgte Gertraude Diehms Umsiedlung ins Sudetenland. Und sie arbeitete nun in ihrem dritten Beruf, als Produktionsassistentin in der Rüstung bei Siemens.

Geheiratet hat Gertraude Diehm in den letzten Kriegstagen 1945. Ihr Mann musste dann sofort wieder ins Feld, nach Frankreich. Es begann die Zeit der Unsicherheit.

„Da gab es kein Handy, mit dem man mal kurz fragen konnte, lebst du noch“, verdeutlicht der Sohn Willi Diehm die Lage. Hinzu kam die Flucht aus dem Sudetenland.

Gertraude Diehm machte sich zu Fuß auf den Weg in das ihr fremde Waldenhausen und stellte sich beim Bruder ihres Ehemanns, der ein Vierteljahr später aus dem Krieg heimkehrte. Schließlich gelang es ihr auch, ihre Mutter aus der sowjetisch besetzten Zone nach Wertheim zu holen.

Bessere Jahre

Es begannen bessere Jahre. Das Paar bekam drei Kinder, eine Tochter und zwei Söhne. Heute gehören auch drei Enkel zur Familie.

1958 bauten die Diehms das Haus, in dem die Jubilarin noch immer lebt. Und Gertraude Diehm ergriff ihre vierte Berufstätigkeit, dieses Mal als Landwirtin. Da ihr Mann tagsüber im Sauerstoffwerk arbeitete, kümmerte sie sich um die Tiere und den Hof. „Wir hatten zu Hochzeiten etwa 40 Schafe, zwei Schweine, zehn bis 15 Hühner und Stallhasen“, berichtet Diehm.

Freizeit habe sie eigentlich keine gehabt, sagt die Jubilarin zurückblickend. Aber sie war zufrieden: „Wir haben nie hungern müssen, und ich war nie arbeitslos. Ich glaube, das hat mich so gut erhalten“, schmunzelt die 100-Jährige.

1995, als ihr Mann seinen 75. Geburtstag feierte, gaben sie die Landwirtschaft auf. Heute beschäftigt sie sich gerne mit Fernsehen und Kreuzworträtseln. Ihr Sohn und seine Lebensgefährtin kümmern sich um sie. Und an einem Tag in der Woche geht sie in die Tagespflege und ist ganz begeistert davon: „Wenn die Leute wüssten, wie schön das ist. Wir machen Sportübungen, erzählen und helfen beim Kochen.“

Für Letzteres melde sie sich oft freiwillig, erzählt ihr Sohn. Denn schließlich hat sie ein Credo: „Ich bin lebhaft und ich will es bleiben“. Wie schön, wenn man das nach 100 Jahren gelebtem Leben sagen kann.

Volles Programm

Und so plant Gertraude Diehm auch an ihrem Geburtstag ein volles Programm mit ihrer Familie, Freunden und Bekannten. Auch die Fränkischen Nachrichten schließen sich den Glückwünschen an. nads