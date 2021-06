Wahrzeichen wurde verunstaltet

In Reicholzheim befindet sich laut Fränkische Nachrichten eines der größten Steinkreuznester der Welt. Ein Ort, an dem nahezu jeder Wanderer verweilt und die Inschriften liest, es ist eines der Wahrzeichen von Reicholzheim. Viele Wanderwege führen direkt an den 14 Kreuzen vorbei.

AdUnit urban-intext1

Nun wurde direkt gegenüber ein grellweißer „Bunker“ erstellt. Angeblich eine Pumpstation für ein Neubaugebiet.

Die Verunstaltung des Denkmals lässt sich kaum überbieten! Davon kann sich jeder vor Ort selbst überzeugen.

Es stellt sich die Frage, wer plant eine solche Verunstaltung eines Denkmals? Wer genehmigt eine solche Baumaßnahme? Als ob es keine andere Stelle gegeben hätte! Ignoranz oder Unfähigkeit?

AdUnit urban-intext2

Und wo bleibt hier der Denkmalschutz? Bei richtiger Deutung des Wortes, soll diese Behörde Denkmäler schützen. Wenn diese haarsträubende Verschandelung vom Denkmalschutz gerechtfertigt wird, muss man deren Sinn hinterfragen.

Wer je mit dieser Behörde zu tun hatte, weiß wie schwer viele deren Entscheidungen zu verstehen und zu akzeptieren sind. Um so unverständlicher ist es, wie ein solcher Bau an dieser Stelle genehmigt werden konnte.

AdUnit urban-intext3

Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass bei Kosten zu Lasten der Stadt viel schneller ein „Auge zugedrückt“ wird, als bei einer Privatperson.

AdUnit urban-intext4