Wahrhaftiger Weltenbürger

Wertheim. Romanautor, Korrespondent und Aktivist: Der Film „Walter Kaufmann – Welch ein Leben!“ ist am Dienstag, 28. Juni, um 18.30 Uhr und am Mittwoch, 29. Juni, um 20.30 Uhr in der VHS-Reihe im Wertheimer Roxy-Kino zu sehen.

Der in Berlin geborene jüdische Schriftsteller Walter Kaufmann war ein Mann, der mit seinen Worten die Welt begreifen und beschreiben wollte – und dazu auch bereisen. Seine Biografie führte ihn auf alle Kontinente und in unzählige Länder. In Co-Regie porträtieren Karin Kaper und Dirk Szuszies das außergewöhnliche Leben dieses Mannes, indem sie mit ihm eine Bilderreise in seine Erinnerung unternehmen. Dank einer immensen Rechercheleistung und den ehrlich offenen Worten Kaufmanns entsteht ein lebhaftes und intensives Mosaik des Lebens eines wahrhaftigen Weltenbürgers, der sich auch immer aktiv für Gerechtigkeit in der Gesellschaft einsetzte. Walter Kaufmann starb im Alter von 97 Jahren im April 2021. Damit endete ein Leben, dem dieser Dokumentarfilm in seiner Fülle an sorgfältig aufbereiteten Informationen ein ehrenvolles Denkmal setzt, wie die Karin-Kaper-Film-Verantwortlichen betonen. zug

Die Dokumentation „Walter Kaufmann – welch ein Leben“ ist in der Wertheimer VHS-Filmreihe zu sehen. © Karin-Kaper-Film