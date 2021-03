  Wahlplakate beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Wertheim. In den vergangenen Wochen haben Unbekannte wiederholt mehrere Wahlplakate im Bereich Wertheim beschädigt.

Wie die Polizei mitteilt, beschmierten die Täter Wahlplakate unterschiedlichster Parteien, rissen diese herunter oder entwendeten sie. Ebenfalls wurden in Külsheim mehrere Plakate mit Farbe beschmiert. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen.

