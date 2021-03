Wertheim/Külsheim. In den vergangenen Wochen haben Unbekannte wiederholt mehrere Wahlplakate im Bereich Wertheim beschädigt.

Wie die Polizei mitteilt, beschmierten die Täter Wahlplakate unterschiedlichster Parteien, rissen diese herunter oder entwendeten sie. Unter anderem geschah dies in der Bahnhofstraße, Bestenheider Landstraße, Spessartstraße, Rotkreuzstraße und in der Sachsenhäuser Straße. Ebenfalls wurden in Külsheim mehrere Plakate mit Farbe beschmiert. Die Täter machten sich über die Wahlplakate in der Bronnbacher Straße her und besprühten diese mit schwarzer Farbe.

Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei weist darauf hin, dass diese Taten keine Bagatelldelikte sind. Es handelt sich hierbei um Straftaten, die auch strafrechtlich verfolgt werden. Zeugen, die Angaben zu den Beschädigungen machen können, sollen sich bei einer Polizeidienststelle oder unter der Notrufnummer 110 zu melden. pol