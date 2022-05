Waghalsige Fahrweise

Wertheim. Der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Lamborghini war am Donnerstagnachmittag riskant unterwegs. Auf der Landstraße von Freudenberg kommend in Fahrtrichtung Wertheim fiel der Verkehrsteilnehmer mit seiner waghalsigen Fahrweise auf. Er überholte mehrere Fahrzeugkolonnen und war dabei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Wem ist am Donnerstag zwischen 13.45 bis 14.15 Uhr zwischen Miltenberg und Wertheim ein weißer Lamborghini aufgefallen und wurde durch die Fahrweise dessen Fahrers gefährdet?

