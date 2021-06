Wärmebildtechnik bewahrt vor Tod im Mähwerk

Külsheim. 34 Kitze wurden 2021 mit Hilfe von Michael Stumpf aus Wiesen 30 Kilometer rund um seinen Wohnort Külsheim/Tiefental vor der Mahd in Sicherheit gebracht. Der Drohnenpilot und Jäger engagiert sich ehrenamtlich in der Kitzrettung.

Wie sind Sie zur Kitzrettung gekommen?

Blick auf das Steuerungselement der Drohne. © Buchholz

Michael Stumpf: Das hat sich ergeben. Ich fliege seit 2012 Drohnen und habe mir im August 2019 eine Wärmebildkamera angeschafft. Seit 2020 bin ich in der Kitzrettung aktiv und meine Drohne allein in dieser Saison 50 Stunden in der Luft.

Wird Ihre Hilfe von Landwirten und Jägern gut angenommen?

Stumpf: Ja, das Angebot spricht sich unter den Landwirten und Jägern herum, außerdem werde ich auf der Internetseite des Landesjagdverbands als Ansprechpartner genannt. 2021 bin ich fast eine dreimal so große Fläche abgeflogen wie noch im vergangenen Jahr – 370 Hektar. Mein Einsatzgebiet ist dabei im Umkreis von rund 30 Kilometer um meinen Wohnort Külsheim. Allerdings bin ich in diesem Jahr vermehrt in Bayern unterwegs. Leider muss ich die Saison nun vorzeitig abbrechen, da meine Drohne am Dienstag wegen eines technischen Defekts abgestürzt ist. Es ist noch nicht klar, ob sie repariert werden kann.

Wie viele Kitze haben Sie bereits gerettet?

Stumpf: Die von 2020 dazugezählt sind es 56 – aber auf die Stückzahl kommt es mir nicht an. Wichtig ist, dass kein Kitz mehr in der Wiese ist, wenn diese gemäht wird. Ich bin selbst Jäger und für mich gehört es zur Lebenseinstellung, Tiere nicht nur zu erlegen, sondern sie auch zu beschützen. Jedes Lebewesen zählt!

Aufgrund der Wärmebildtechnik muss die Kitzrettung stattfinden, wenn die Umgebungstemperatur nicht sehr hoch ist, also meistens am frühen Morgen. Wie vereinbaren Sie das mit Ihrem Alltag?

Stumpf: Ich arbeite normalerweise Nachtschicht, deshalb nehme ich mir für die Hauptzeit zwei Wochen Urlaub. Um auch kurzfristig Termine möglich zu machen, fliege ich an manchen Tagen am Morgen und am Abend. Im Fall eines Abendtermins stellen wir Vergrämungen auf, sobald die Kitze aus der Wiese sind, so dass der Bauer am nächsten Tag mähen kann. Mittlerweile gibt es auch Systeme, die man tagsüber fliegen kann.

Die Drohnen haben Ihren Preis, dazu kommen die notwendige Zeit und die Kosten für die Anfahrt. Erhalten Sie eine Entschädigung für ihren Aufwand?

Stumpf: Nein, aber meistens werden zumindest die Fahrkosten übernommen. Darüber hinaus wäre es wünschenswert, wenn die Politik Piloten bei der Anschaffung einer Drohne fördern würde, wenn sie eine bestimmte Hektarzahl in der Kitzrettung nachweisen. Vom Programm der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, bei dem bis zu 4000 Euro vom Preis einer Drohne auf Antrag übernommen werden, können derzeit leider nur Vereine profitieren.