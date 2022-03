Wachstum und großes Leistungsspektrum sind imposant

Reinhardshof. Auf maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Industrie- und Prozesstechnik hat sich die Meister Automation GmbH spezialisiert. Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez und Wirtschaftsförderer Jürgen Strahlheim besuchten das Unternehmen im Stadtteil Reinhardshof. Geschäftsführer Michael Oleynik gab einen Überblick über die Firmengeschichte. Alexander Schneider, Leiter Vertrieb Außendienst, stellte aktuelle Entwicklungen und Projekte vor.

Gegründet wurde das Unternehmen 1988 in Bestenheid von Ewald Deiring als Deiring GmbH, die zu diesem Zeitpunkt primär in der Industrieautomation tätig war. 1990 erfolgte der Umzug nach Nassig. Seit dem Verkauf 2014 an die MFT Meister Flow Technology Holding GmbH & Co. KG – kurz Meister Group – mit Sitz im Landkreis Aschaffenburg positioniert sich das Unternehmen mit dem Schwerpunkt „Engineering“ am Markt. Das stete Wachstum machte 2020 den Umzug in ein neues Bürogebäude mit Halle auf dem Reinhardshof erforderlich. Seitdem firmiert das Unternehmen als Meister Automation GmbH.

Die Firma entwickelt mit rund 20 Mitarbeitern maßgeschneiderte industrielle Elektroniklösungen wie Platinen und bietet innovative Lösungen im Bereich der so genannten Embedded-Programmierung. Das ist die Programmierung von Rechnern mit Überwachungs-, Steuerungs- oder Regelfunktionen, die in Maschinen und Anlagen eingebettet sind. Weitere Schwerpunkte sind Sonderlösungen für die Automatisierungstechnik und den Schaltschrankbau sowie technische Beratung, Handel, Reparatur und Lagerung von Industrietechnik. Zudem werden ältere Maschinen und Anlagen so überarbeitet, dass sie künftig kosten- und energieeffizienter sowie mit einem verbesserten Workflow und damit wirtschaftlicher betrieben werden können. Abgerundet wird das Leistungsspektrum durch Betriebssicherheitsprüfungen.

Großes Leistungsspektrum

Dass das Firmenmotto „Unser Produkt ist die Lösung“ im Unternehmen gelebt wird, zeigten Michael Oleynik und Alexander Schneider sowie Kay Steuerberg, Leiter Innendienst, und Ralph Bystricky, Technischer Leiter, beim Firmenrundgang. Dabei gewannen die Gäste einen Eindruck vom großen Leistungsspektrum der Firma. Elektrotechnik-Ingenieure und -Facharbeiter – teilweise in Zusammenarbeit mit Hochschulen – an innovativen Lösungen für die Industrie, während nebenan Schaltschränke in Kleinstserien produziert werden.

Wie es in der Mitteilung der Stadtverwaltung weiter heißt, gehört zu den maßgeschneiderten Lösungen die automatische Mini-Feuerlöscheinheit. Diese wird direkt in oder an elektrischen Geräten installiert und löscht automatisiert, also ohne menschlichen Eingriff. Zudem lassen sich durch den geräteintegrierten Brandschutz entstehende Feuer zum frühestmöglichen Zeitpunkt direkt da erkennen und bekämpfen, wo sie so oft entstehen: im Inneren eines Gerätes. Das System vermeidet Anlagenstillstand, Produktions- und Versandausfall, Verlust von Waren, Lieferunfähigkeit sowie Bänderstillstand.

„Der Vertrieb und die konsequente Weiterentwicklung dieser Brandschutz- beziehungsweise Brandvermeidungslösung haben uns das gute Wachstum im vergangenen Jahr beschert und wird wohl auch zukünftig eine der meistnachgefragten Lösungen aus unserem Haus sein,“ sagte Geschäftsführer Oleynik.

Beim Rundgang erfuhren die Besucher, dass ein Großteil der Mitarbeiter derzeit bei Kunden in Projekten tätig ist. Diese erstrecken sich auf Zeiträume zwischen zwei Wochen und sechs Monaten.

Der Umzug in die neuen Räumlichkeiten hat Platz für weitere Mitarbeiter geschaffen. Bald sollen sieben offene Stellen besetzt werden. Ab September bildet das Unternehmen erstmalseinen Schulabgänger zum Elektriker aus.

Das Leistungsspektrum des als Handwerksbetrieb gestarteten Unternehmens imponierte den Gästen ebenso wie die Komplexität der Aufgabenstellungen.