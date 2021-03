  VW gerät auf Gegenfahrbahn und verursacht Kollision

Wertheim. Nachdem ein VW Touran am Dienstagabend in Wertheim auf die Gegenfahrbahn geriet, ist er mit einem Toyota Auris kollidiert. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 47-Jähriger gegen 19.30 Uhr mit seinem VW von der Rotkreuzstraße kommend auf der Karls-Carsten-Straße. Aus unbekannter Ursache kollidierte er dann frontal mit dem entgegenkommenden Auto einer 26-Jährigen. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

