Vorzeitige Einschulung möglich

Main-Spessart-Kreis. Aufgrund der andauernden Corona-Pandemie kann die Schuleingangsuntersuchung in diesem Jahr leider nicht in gewohnter Weise stattfinden. Das Team „Schulgesundheit“ im Gesundheitsamt ist dennoch besonders bemüht, alle Familien mit schulpflichtigen Kindern bestmöglich zu unterstützen.

Falls die Vorsorgeuntersuchung U9 nachweislich bereits durchgeführt wurde, kann in diesem Jahr, der für die Schuleinschreibung notwendige rote „Mitteilungsbogen für die Schule“ auch ohne die Durchführung einer Schuleingangsuntersuchung ausgestellt werden.

Besteht jedoch Bedarf für eine Untersuchung (beispielsweise bei fehlender U9, Besonderheiten in Hinblick auf die Einschulung, auf Wunsch der Eltern) oder gibt es Fragen bezüglich der Einschulung, sollen die Eltern in diesen Fällen Kontakt per Mail oder Telefon zum landratsamt aufnehmen (siehe Hinweis).

Alle betroffenen Familien bekommen, die für ihr Kind zutreffenden Informationen per Post zugesendet.

Diese Regelung betrifft alle Kinder, die zwischen 1. Oktober 2015 und 30. September 2016 geboren sind – auch wenndie Eltern planen, die Einschulung auf das Folgejahr zu verschieben. Dies ist möglich bei Kindern, die in der Zeit zwischen 1. Juli 2016 und 30. September 2016 geboren sind. Es betriftt auch Kinder, die vorzeitig eingeschult werden sollen (geboren zwischen 1. Oktober 2016 und 31. Dezember 2016). lra