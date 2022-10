Vorwurf: Kauf oder Verkauf von Drogen in Wertheim

Wertheim. In einem Verfahren beim Amtsgericht Wertheim lautet der Vorwurf gegen einen 52-jährigen Mann, er habe in der Main-Tauber-Stadt fünf Mal Drogen ge- oder verkauft. Der arbeitslose Diplombetriebswirt schwieg dazu. Deshalb sollte die Beweisaufnahme in der Verhandlung die Belege für sein Handeln bringen.

Nach Anhörung von vier Zeugenverschlechterte sich der Allgemeinzustand des gesundheitlich angeschlagenen Beschuldigten, obwohl man zwischendurch mehrere Erholungspausen eingelegt hatte. Das Gericht unterbrach daraufhin die Verhandlung. Sie wird innerhalb der vorgeschriebenen Drei-Wochen-Frist mit der Befragung der übrigen drei Zeugen fortgesetzt.

Der Angeklagte soll im November 2020 in der Schlossgasse ein Gramm Kokain verkauft, auf dem Wartberg eine Ecstasy-Tablette für 15 Euro gekauft sowie in der Vaitsgasse Marihuana für 100 Euro erworben haben. Im Dezember 2020 sei es bei einem Handel um zehn Gramm Kokain von schlechter Qualität gegangen und bei einem Verkauf im Januar 2021 am Ruderhausparkplatz um Marihuana für 100 Euro.

Der Beschuldigte ist geschieden, wegen Verkehrsdelikten vorbestraft, hat zwei erwachsene Kinder und lebt von Hartz-IV. Laut seinem Verteidiger zahlt das Sozialamt die Wohnungsmiete. Ermittlungen gegen andere Personen im Drogenmilieu führte die Polizei auch zu dem 52-Jährigen. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden sich Gegenstände mit Drogenanhaftungen. Auf dem Tisch lag eine kleine Menge Amphetamin, die dem Mann angeblich nicht gehörte. Der ursprüngliche Verdacht, dass es bei den Drogengeschäften des Angeklagten um größere Mengen geht, bestätigte sich nicht. Bei der Kommunikation per Handy wurden Decknamen verwendet wie „Bonbon“, „Kaffee“, „Grün“, „Cola“ oder „Lolli“.

Der 34-jährige Zeuge, der zum Vorwurf des Kokain-Kaufs in der Schlossgasse befragt wurde, ist wegen Eidesdelikten vorbestraft. Er erklärte, der Angeklagte hatte bei ihm und seiner Freundin 1400 Euro Schulden und habe diese auch mit verschiedenen Drogen abbezahlt.

Der 53-jährige Zeuge, der zum Kauf der Ecstasy-Tablette aussagte, betonte, er habe mit Drogen „nichts am Hut“. Auf Frage der Staatsanwaltschaft, was das für ein „Bonbon“ war, das er für 15 Euro verkaufte, meine er „eine Viagra-Pille“. Da der Zeuge kein Apotheker ist, muss er nun mit einem Strafverfahrenwegen Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz oder wegen Falschaussage rechnen. Der ermittelnde Polizist sagte, er habe noch nie gehört, dass das Wort „Bonbon“ für Viagra verwendet wird. Der Zeuge, der zum Marihuana-Geschäft in der Vaitsgasse gehört wurde, sitzt in eigener Sache zurzeit in Haft. Er erinnerte sich an keinen Verkauf an den Angeklagten. Man glaubte ihm nicht, da die diesbezüglichen Handyangaben mit Decknamen sehr konkret seien. goe