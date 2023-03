Vorwurf der Untreue nicht haltbar

Wertheim. In einem Strafverfahren beim Amtsgericht Wertheim ging es um Untreue. Der Vorwurf gegen eine Wohnungsverwalterin lautete, sie habe gegenüber dem Wohnungseigentümer Mieteinnahmen, Nebenkosten und Kaution nicht korrekt abgerechnet. Der Schaden liegt laut Staatsanwaltschaft bei 1721 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Verhandlung stellten sich Differenzen für den Zeitraum heraus, in dem die Straftat begangen worden sein soll. Im Strafbefehl heißt es 2019 bis 2020, der Eigentümer sprach als Zeuge aber von einem späteren Zeitraum.

Der Unterschied war im Moment nicht zu klären, und der Verteidiger schlug vor, das Verfahren einzustellen. Die Staatsanwaltschaft stimmte zu. Die Kosten des Verfahrens trägt die Staatskasse, die Beschuldigte ihre eigenen Auslagen (Verteidiger), so der Einstellungsbeschluss des Gerichts.

Mehr zum Thema Pandemie Corona-Ausbruch in Heim: Geldstrafe wegen Impfpass-Fälschung Mehr erfahren Verhandlung Trotz Wolkenbruchs über Autobahn gerast Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Gerichtsverhandlung BGH kippt Urteil gegen Külsheimer "Machetenmann" Mehr erfahren

Der 69-jährige Eigentümer wohnt in Darmstadt. In 1990 kaufte er eine Eigentumswohnung in Hof und beauftragte in 1997 die Beschuldigte mit der Wohnungsverwaltung. Laut Vereinbarung stand ihr von den eingenommenen Geldern ein Anteil zu. Die Frau zog später nach Wertheim.

Verschiedene Gründe

Die ledige Frau nannte in der Verhandlung verschiedene Gründe für den Fehlbetrag, zum Beispiel Renovierungsarbeiten oder Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen, räumte aber ein, dass sie mit der Abrechnung gegenüber dem Eigentümer zeitlich und bezüglich Vollständigkeit hinterher hinkte. „Das hatte private Ursachen“.

Gegenüber dem Polizisten vom Revier Wertheim, der nach der Anzeige des Eigentümers den Fall zur Bearbeitung zugeteilt bekommen hatte, wies der Mieter durch Auszüge nach, dass er Miete und Nebenkosten an die Verwalterin gezahlt hatte. Diese brach gegenüber der Polizei ihr Versprechen, sich mit dem Eigentümer in Verbindung zu setzen, und reagierte auch nicht auf Schreiben mit der Vorladung zum Revier.

Der Eigentümer kündigte im Juni 2021 über seinen Anwalt den Verwaltervertrag und erhielt im September 2021 per Post den Wohnungsschlüssel zurück. Nach Auszug des Mieters verkaufte er die Wohnung.

Zum Abschluss der Verhandlung erläuterte ihm die Richterin: „Hier ging es nur um die strafrechtliche Seite. Selbst eine Verurteilung hätte ihnen nicht automatisch das fehlende Geld gebracht.“ Das sei eine zivilrechtliche Angelegenheit. goe