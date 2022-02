Vortrag zum Thema Sicherheitspolitik

Odenwald-Tauber. Vom Panzerbataillon 363 und der Gesellschaft für Sicherheitspolitik Sektion Taubertal wurde für Mittwoch, 23. Februar, 18.30 Uhr, im Rahmen der Vortragsreihe zur internationalen Sicherheitspolitik die nächste Veranstaltung in der Carl-Schurz-Kaserne in Hardheim angekündigt. Oberstleutnant d. R. Matthias Hofmann referiert zum Thema „Und das Meer wird brausen – Interessenpolitik im Pazifik – USA und China beim Kräftemessen im Pazifik“. Es gilt die 2G-Regel. Anmeldung mit vollständiger Anschrift an E-Mail: pzbtl363s3abt@bundeswehr.org. Zur Veranstaltung soll die Einladung mitgebracht werden, die als Zutrittsberechtigung zur Kaserne dient, ebenso der Personalausweis.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1