Vortrag über das „Burgenrätsel“

Freudenberg. Der Vortrag „Das Burgenrätsel Miltenberg – Freudenberg und die treuen Weiber von Weinsberg“ findet am Donnerstag, 5. Mai, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses der Stadt Freudenberg (Hauptstraße 152) statt.

Neues Buch

Wolfgang Hartmann, Kreisarchiv- und Kreisheimatpfleger im Landkreis Miltenberg, befasst sich seit Langem mit der Geschichte seiner Heimat am Untermain. In seinem neu erschienenen Buch „Das Burgenrätsel Miltenberg – Freudenberg und die treuen Weiber von Weinsberg“ stellt der Autor neue, bis dato unbekannte Zusammenhänge zwischen den beiden Burgen her.

Vorausgegangen sind der Veröffentlichung intensive mehrjährige Forschungen und ein breites Quellenstudium, heißt es in der Ankündigung der Verantwortlichen.

