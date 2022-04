Vortrag in Bronnbach über das Leben eines Zeitzeugen der Badischen Revolution

Bronnbach. Philipp Reiter ist ein Wertheimer Zeitzeuge der Badischen Revolution 1848/49. Er steht im Mittelpunkt eines Vortrags von Dieter Zeh am Dienstag, 4. Mai, um 19.30 Uhr in Bronnbach.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Philipp Reiter beteiligte sich 1848 am gescheiterten Aufstand Friedrich Heckers und suchte dann Zuflucht im schweizerischen Aarau. 1849 war er in der Revolutionsarmee als Kriegskommissar eingesetzt. In der Festung Rastatt hatte er die bedeutende Funktion eines Proviantmeisters inne. Nach der Kapitulation war er wie viele seiner Leidensgenossen in den Kasematten der Festung eingekerkert. Er wurde schließlich zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt. Ein Gnadenerlass ermöglichte ihm die Auswanderung nach Amerika.

Anmeldung Newsletter "Mittagsnews"

Auskunft über diese Ereignisse geben über 80 Briefe, die der Referent Dieter Zeh eher zufällig in der Universitätsbibliothek Basel entdeckte. Dort erforschte er den Nachlass des aus Wertheim stammenden Musikers und Komponisten Ernst Reiter, dem älteren Bruder Philipp Reiters, an den ein Teil der Briefe gerichtet ist. Ein 2020 im Antiquariatshandel aufgetauchter Brief Philipp Reiters vom 3. Mai 1848 gibt dem Vortrag eine zusätzliche Aktualität.

Mehr zum Thema Wertheim Kloster Bronnbach: Vortrag über besondere Zisterzienseranlage Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel 800 Jahre Altarweihe Kloster Bronnbach (Teil 3 von 3) Kloster Bronnbach: Napoleon läutete das Aus ein Mehr erfahren

Dieter Zeh, geboren 1942 in Wertheim, wohnt im südbadischen Grenzach-Wyhlen. Nach Abitur und Studium war er als Schul- und Kirchenmusiker tätig. Schwerpunkt seiner musikwissenschaftlichen Tätigkeit ist die Wiederentdeckung und Publizierung zu Unrecht vergessener Werke. Ganz besonders widmet er sich Komponisten, die in Wertheim tätig waren oder von dort stammten. Bei diesen Arbeiten stieß er über Ernst Reiter auf dessen Bruder Philipp.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Veranstaltung findet je nach Pandemielage entweder hybrid – beim Archivverbund Main-Tauber in Bronnbach und per online-Übertragung – oder rein digital statt. Eine Anmeldung ist in jedem Fall erforderlich: für die Vor-Ort-Teilnahme per E-Mail an stawertheim@la-bw.de oder unter Telefon 09342/91592-0; für die Online-Teilnahme via Anmeldelink bit.ly/zeh-reiter (Internet). Veranstalter sind der Archivverbund Main-Tauber, der Historischer Verein Wertheim und die Volkshochschule Wertheim.