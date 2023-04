Vortrag in Bronnbach: Dialekt gehört zur Sprache dazu

Bronnbach. Und was sagen Sie: Grumbiirä, Aadnüss oder Kartoffeln? Über Spezifitäten, Bedeutung und Zukunft der Dialekte im Nordosten von Baden-Württemberg referierte am Donnerstagabend Hubert Klausmann von der Universität Tübingen im Archivverbund Main-Tauber. Anschließend wurde die Wanderausstellung „Sprachlicher und kultureller Wandel in Baden-Württemberg“ eröffnet (siehe nebenstehenden Bericht).

Große war das Interesse an dem Thema. Rund 50 Personen vor Ort sowie gut 25 Zuhörer am heimischen Bildschirm verfolgten den Vortrag. Seit 2009 leitet Klausmann das Projekt „Sprachatlas von Nord Baden-Württemberg“ an der Universität Tübingen. Inzwischen ist er nicht nur Leiter der Arbeitsstelle „Sprache in Südwestdeutschland“, sondern berät auch Ministerpräsident Kretschmann bei der Dialektinitiative zur Stärkung der Dialekte.

Zunächst skizzierte der Referent die Entstehungsgeschichte von Dialekten im Allgemeinen. Diese hätten ihre Ursprünge im Indogermanischen und seien aus dem Mittelhochdeutschen als natürliche Entwicklung der Sprache entstanden: „Das Normale sind die Dialekte. Das künstliche Produkt ist die Schriftsprache.“ Durch die zweite Lautverschiebung würden drei Großräume unterschieden: Niederdeutsch, Mitteldeutsch und Oberdeutsch. Zu Letzterem gehöre auch Baden-Württemberg. Durch weitere Lautverschiebungen seien hier Alemannisch, Schwäbisch und Fränkisch entstanden. Zwischen den Dialekten und der Standardsprache hätten sich im Laufe der Zeit auch Zwischenebenen gebildet, die heute in Süddeutschland den Normalfall bildeten. Die hiesige Region befinde sich im ostfränkischen Dialekt. Zu den Besonderheiten des Nordostens gehöre unter anderem das langgezogene „a“ wie in „frachen“.

Am Beispiel der schwäbisch-fränkischen Dialektgrenze zwischen Ellwangen und Crailsheim, der größten im „Ländle“, zeigte Klausmann auf, dass sich die Laute schon zwischen benachbarten Orten teilweise stark unterscheiden können. Diese Lautveränderungen – aus der „Kärch“ wird die „Kirch“ – seien wichtig für die Sprachgeografie. Der Referent nannte zehn Gründe für die Entstehung einer solchen Dialektgrenze „mitten in der Landschaft“, wobei neben territorialen auch psychologische von Bedeutung seien.

Anhand von Karten und Hörproben aus dem „Kleinen Sprachatlas von Baden-Württemberg“ zeigte Klausmann exemplarisch regionale und teils sogar lokale Unterschiede auf. Dass sich Sprache immer im Wandel befindet, zeige sich auch an Dialekten, betonte der Forscher. So habe das einst im bayerischen Sprachraum dominierende Wort „Fasching“ die im Nachbarbundesland vorherrschende „Faasnet“ zunehmend verdrängt. Manchmal hätten ganze Wörter Eingang in das Hochdeutsche gefunden. So sei aus dem „Moodwerfel“ – mood ist ein altes Wort für Erde – der „Maulwurf“ entstanden und aus „Freidhof“ der „Friedhof“. Die Erfindung der Drucktechnik und die damit verbundene Entstehung des Pressewesens sowie Martin Luther hätten die Entwicklung einer einheitlichen, verständlichen Sprache stark forciert.

Auch wenn sich – wie Klausmann ausdrücklich bedauerte – der Gebrauch des Dialekts besonders in Ballungszentren und im öffentlichen Raum weiterhin auf dem Rückzug befindet: Vor allem im Privaten, wie in der Familie oder im Sportverein, werde er noch häufig verwendet. Es gebe verschiedene Ausprägungen, wobei die „neutrale Standardsprache“ fast nur von Nachrichtensprechern verwendet werde.

Der Frage, ob der Dialekt noch eine Zukunft hat, ging Klausmann abschließend nach. Nur jedes zehnte Kind spreche den alten Ortsdialekt. Besonders dialektstark sei noch das (Ost-)Schwäbische. Von einer Generation zur nächsten gingen jedoch drei Viertel des Dialektgebrauchs verloren. Eine Ursache dafür sei auch, dass Kindern die Verwendung des Dialekts mit dem Schuleintritt deutlich erschwert würde. Lehrerinnen und Lehrer seien häufig der Ansicht, dass dies beim Erlernen der Schriftsprache nachteilig sei – ein falsches Klischee, wie Klausmann betonte: „Die Fertigkeit, sich das Schreiben anzueignen, hat mit dem Dialekt nichts zu tun.“ Besonders kritisierte er drei Aspekte sprachlicher Ideologien, die wissenschaftlich nicht haltbar seien: Standardismus und Homogenismus verträten die falsche These, dass es in einem Staat nur eine einzige Standardsprache geben könne, die keine Varianten dulde. Ebenso falsch sei der „Hannoverismus“, nach dem man in Hannover das vermeintlich „beste Deutsch“ spreche. Im Zweifel würden sich Medien und Duden eher für die norddeutsche Variante eines Wortes entscheiden. Auffällig sei aber, dass die Menschen in der jeweilig anderen Region Deutschlands das „Hochdeutsche“ vermuten.

Immer wieder plädierte Klausmann für mehr sprachliche Vielfalt, gerade bei Kindern: „Wir brauchen das Recht zur Verwendung des Dialekts in der Schule“. Stattdessen gebe es absurde Aufgaben in Schulbüchern, wenn man etwa Schwäbisches in Hochdeutsche übersetzen solle. Auch Lehrerinnen und Lehrer müssten mehr darüber aufgeklärt werden, dass sprachliche Variationen der Normalfall seien. Dass auch einige Jugendliche dem Vortrag lauschten, könnte wenigstens als kleines Hoffnungszeichen für eine weiterhin lebendige Verwendung der Dialekte auch in der hiesigen Region interpretiert werden. Denn, wie Ursula Mühleck vom Landratsamt betonte: Dialekt bedeute auch ein Gefühl von Heimat und Zugehörigkeit: „Man darf auch hören, woher man kommt.“