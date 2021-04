Vorträge laufen online

Wertheim. Der Historische Verein Wertheim hat eigentlich vor, sein Veranstaltungsprogramm im Jahr 2021 planmäßig durchzuführen.

Da in diesem Frühjahr Präsenzveranstaltungen aufgrund der Pandemie noch nicht möglich sind, ist eine Verlegung ins Internet die Alternative. Dennoch müssen zwei angekündigte Vorträge abgesagt oder verschoben werden.

Zwei Absagen

Der für den 4. Mai vorgesehene Vortrag von Dr. Marion Diehm zu den „Gräflichen Renaissancegrabmälern in der Stiftskirche – Neues zu ihrer Entstehungsgeschichte“ wird auf Wunsch der Referentin abgesagt.

Der für den 18. Mai geplante Vortrag von Dieter Zeh zum Thema „Philipp Reiter, ein Wertheimer Zeitzeuge der Badischen Revolution 1848/49“ muß aufgrund einer Erkrankung des Referenten verschoben werden. Der Ersatztermin wird noch vor den Sommerferien liegen und rechtzeitig bekanntgegeben.

Der Vortrag von Nathanja Hüttenmeister mit dem Thema „Stätten des Lebens – Eine Einführung in tausend Jahre jüdische Sepulkralkultur in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung des jüdischen Friedhofs in Wertheim“ findet wie geplant statt.

Der Veranstaltungsort wird eine Woche vorher bekannt gegeben. Derzeit erscheint eine digitale Veranstaltung jedoch am wahrscheinlichsten. pm

