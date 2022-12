Vorstand im Amt bestätigt

Bestenheid. Zu Adventsfeier und Wahlen des Vorstands hatte die KfD St. Elisabeth am vergangenen Donnerstag ins Pfarrheim eingeladen. Viele Mitglieder waren dieser Einladung gefolgt. Gemeinsam mit Präses Pfarrer Jürgen Banschbach ließen sie sich, bei Punsch und Gebäck, auf den Advent einstimmen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dem Wunsch einiger Mitglieder, dass sich das bestehende Vorstandsteam wieder zur Verfügung stellt, wurde Folge geleistet. Einstimmig wurden die beiden Vorsitzende Angelika Suhl und Lydia Zimmermann sowie das weitere Team, bestehend aus Sigrid Miletics, Margot Schütz und Marina Wehner, im Amt bestätigt. Gemeinsam will man in den nächsten vier Jahren das kirchliche und gesellige Leben wieder aktiv gestalten.

Ein Lichtergottesdienst in adventlicher Stimmung schloss sich der Adventsfeier an. In geselliger Runde fand der Abend seinen Ausklang.