Vorstand des Kembacher Kulturvereins wiedergewählt

Kembach. Die Mitglieder des Kultur- und Verschönerungsvereins Kembach trafen sich in der Kembachtalhalle zur Hauptversammlung.

Nach dem Totengedenken blickte Vorsitzender Thomas Hemmerich auf zwei Projekte hin, die bereits in diesem Jahr ungesetzt wurden. Bei der Aktion „Vogelhaus“ baute man mit Kindern in der Schreinerei von Wolfgang Hemmerich rund 40 Nistkästen. Diese durften die Mädchen und Jungen dann mit nach Hause nehmen. Weiter haben freiwillige Helfer die Streuobstwiesen auf der Kembacher Gemarkung wieder in Form gebracht. Der Vorsitzende informierte über den Sachstand des Förderprogrammes „Baumschnitt Streuobst“ des Landes Baden-Württemberg. Der Förderantrag wurde bereits gestellt.

Schriftführerin, Tanja Bolg berichtete ausführlich über die Ereignisse im vergangenen Jahr. Sie würdigte den Naturschutzbund für zehn Schwalbennisthilfen, die von Eckehard Ebert an die Ortsverwaltung Kembach übergeben wurden. Nach dem Bericht von Kassierer Jörg Kilian entlastete die Versammlung auf Antrag des Kassenprüfers Armin Hemmerich den Vorstand.

Die Wahlen wurden vom stellvertretenden Ortsvorsteher Udo Fertig geleitet. Die Versammlung bestätigten Thomas Hemmerich als Vorsitzenden, Stefan Heise als dessen Stellvertreter, Tanja Bolg als Schriftführerin und Jörg Kilian als Kassierer. Beisitzer sind Margit Hörner, Joachim Hilgner, Regina Oberdorf, Helga Schmidt und Rolf Englert (neu). Als Kassenprüfer fungieren Armin Hemmerich und Klaus Weimer.

Über das Jahreswetter 2022 berichtete Armin Hemmerich. Daraus ergab sich die Tendenz hin zu einer deutlichen Zunahme der Jahresdurchschnittstemperatur.

Thomas Hemmerich bedankte sich bei den Helferinnen und Helfern, welche die vielen Arbeiten ausführen. Weiter ernannte der Vorsitzende ein langjähriges Mitglied zum Ehrenmitglied ernennen. Klaus Englert wurde mit einer Ehrenurkunde für seine langjährige Treue ausgezeichnet. Udo Fertig bedankte sich in stellvertretend für Ortsvorsteherin Tanja Bolg und die Gemeinde Kembach beim Verein für die geleistete Arbeit.

Hemmerich gab anstehende Termine bekannt. Am Freitag, 31. März, findet ab 17 Uhr das Osterbrunnenfest am Dorfplatz statt. Am 25. Juni ist eine Fahrt zur Bundesgartenschau nach Mannheim geplant. Am 22. und 23. Juli findet das Dorf- und Weinfest statt. Kembach statt. zug