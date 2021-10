Vorsichtige Planungen für das nächste Jahr

Sachsenhausen. Die Mitglieder des Gesangvereins „Frohsinn Sachsenhausen“ trafen sich in der Turnhalle zur Generalversammlung, die pandemiebedingt auf das Spätjahr verschoben worden war. Eröffnet wurde die Versammlung vom Vorsitzenden Thomas Roth. Der Bericht des Schriftführers Klaus Fischer wurde vertretungsweise von Frank Weimer vorgetragen. Durch Corona sei das Vereinsleben 2020 weitestgehend zum Erliegen gekommen. Wenige Proben hätten zu Beginn des letzten Jahres im Kalender gestanden.

Der Versuch, die Chorproben im Herbst 2020 wieder aufzunehmen musste bald wieder aufgegeben werden. Geplante Auftritte zu örtlichen Festen und Feierlichkeiten wurden abgesagt. Dem Kassenführer wurde nach seinem Bericht einwandfreie Arbeit bestätigt und Entlastung erteilt. Die Berichte der Chorleiterin und des Vorsitzenden beschränkten sich auf die wenigen Aktivitäten des Vereins. Thomas Roth informierte über die aktuelle Mitgliederzahl, die mit 87 leicht gesunken war. Momentan sind darunter 20 aktive Sänger.

Es folgten die Ehrungen. Für 10-jährige Mitgliedschaft wurden in Abwesenheit Sandra Berberich, Daniela Englert, Tina Fischer, Karin Schreiner und Ralf Hurta geehrt. Ewald Garrecht wurde für 50 Jahre und zugleich aktives Singen ausgezeichnet. Wolfgang Runge, Präsident des Sängerbund Badisch Franken, beglückwünschte ihn im Namen des Deutschen Chorverbandes und überreichte eine Ehrennadel und eine Urkunde.

Ewald Garrecht war dem Gesangverein 1971 beigetretn und ist diesem bis heute als aktiver Sänger treu. Lange Jahre war er Vorsitzender. Thomas Roth bedankte sich bei ihm für die geleistete Arbeit und ernannte ihn zum Ehrenmitglied. Zur Wahl standen in diesem Jahr die Posten von Vorsitzendem, des Schriftführer, zweier Beisitzer und der Kassenprüfer. Thomas Roth wurde einstimmig bestätigt, ebenso in Abwesenheit Klaus Fischer sowie die beiden Beisitzer Holger Lotz und Frank Weimer. Die Wahl der Kassenprüfer Marco Lotz und Artur Heilemann erfolgte ebenfalls einstimmig

Schließlich gab Thomas Roth einen vorsichtigen Ausblick auf die Termine für 2022. Vorbehaltlich der Corona-Pandemie können in naher Zukunft wieder Auftritte geplant werden. Er lobte die Sänger, die nach fast mehr als eineinhalb Jahren Pause wieder vollzählig zu den kürzlich begonnen Proben erschienen sind. Dies sei nicht selbstverständlich, was die Situation bei manch anderen Chören in der Region deutlich mache. Sein Dank galt auch den Verwaltungsmitgliedern, der Chorleiterin Petra Röhrig und dem Vizechorleiter Gerold Kempf. Abschließend lobte der zweite Vorsitzende Richard Wolpert das große Engagement von Thomas Roth gegenüber dem Verein und dessen Bereitschaft, für weitere zwei Jahre das Amt des ersten Vorsitzenden zu bekleiden.