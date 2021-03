Wertheim. Die Römisch-katholische Kirchengemeinde Wertheim beginnt für alle katholischen Jugendlichen mit dem Geburtsdatum vom 1. Dezember 2005 bis 31. Dezember 2007 die Vorbereitung für die Firmung. Dazu sind Einladungen bereits versendet worden.

Sollten betreffende Jugendliche keine Einladung erhalten haben, ist eine Rückmeldung im Pfarramt Wertheim unter Telefon 09342/4948 erwünscht. Die Firmung wird voraussichtlich am 25. Juli in der St.-Elisabeth-Kirche in Wertheim-Bestenheid stattfinden.

Eine Rückmeldung, ob Interesse an der Erteilung des Sakraments der Firmung besteht, ist bis kommende Woche, 24. Februar, an Pastoralreferentin Dr. Ute Zeilmann, E-Mail: zeilmann@kath-wertheim.de, erwünscht. Interessierte können an der Frühschicht am 26. Februar um 7 Uhr in der Stadtkirche St. Venantius, ebenso an den weiteren Frühschichten am 12. und 19. März teilnehmen.