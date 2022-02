Vor Kriminalität im Alter schützen

Wertheim. Sei es der sogenannte „Enkeltrick“, Diebstähle beim Geldabheben, Betrügereien an der Haustür, Abzocke bei gestellten Telefonanrufen oder falsche Polizisten: Groß ist die Bandbreite von Delikten, mit denen Kriminelle zunehmend versuchen, Senioren zu schädigen. Damit die meist in Banden organisierten Verbrecher keine Chance haben und damit Betroffene wissen, was im Falle einer Straftat zu tun ist, klärt Kriminalhauptkommissar Rüdiger Heil vom Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen bei einem Online-Vortrag am Donnerstag, 10. Februar, ab 19 Uhr in Zusammenarbeit mit der Wertheimer Alloheim Senioren Residenz über das Thema auf.

Der Experte der Polizei wird anhand verschiedener Beispiele erklären, wie man sich am besten schützt und vorbeugend aktiv werden kann. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit, individuelle Fragen zu stellen und sich beraten zu lassen. Wer an der Online-Veranstaltung teilnehmen möchte, kann dies über den Link www.alloheim.de/veranstaltung-heil.

Mit dem vierten Vortrag der kostenfreien Veranstaltungsreihe wolle man Interessierten die Möglichkeit geben, sich umfassend und fundiert über wichtigen Themen zu informieren, betont Christine Staudt von der Alloheim Senioren-Residenz.

