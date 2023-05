Vor Kloster Bronnbach: Biker und Motorräder gesegnet

Bronnbach. Zahlreiche Biker kamen am Montag zum Motorradgottesdienst im Kloster Bronnbach. Musikalisch mitgestaltet wurde dieser von der Band „Eight 4 Fun“. Diakon Reiner Thoma segnete im Anschluss die Motorradfahrerinnen und -fahrer.

Bei den Fürbitten sprach man Gebete für Menschen in der Ukraine, für alle, die Macht ausüben und für die, die Folgen eines Unfriedens spüren müssen. Man dachte auch an die Biker, die auf den Straßen ums Leben gekommen sind.

„Wir feiern in fester Gemeinschaft“, betonte Thoma, „wir sind ein Beispiel für ein gesundes Miteinander“. Weiter sprach er allen am Gottesdienst Beteiligten ebenso Dank aus wie der Band für ihre Musik. So erklangen beispielsweise die Lieder „Stand by me“ oder „Born to be wild“.

Nach dem Gottesdienst segnete der Diakon die Menschen und Motorräder, die nicht nur aus der Region, sondern etwa auch von Darmstadt gekommen waren. hpw