Von wegen „Oben am Knackenberg“

Die alteingesessenen Wertheimerinnern und Wertheimer müssen jetzt ganz stark sein, denn es wird ihnen ein Stück Identität genommen. Die Stadtverwaltung und deren Chef wollen uns einen neuen Begriff einbläuen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am besten wir wiederholen ihn gebetsmühlenartig: „Oben am Knackenberg“, „Oben am Knackenberg“, „Oben am Knackenberg“. Mehrmals täglich.

© siehe Bildtext

„Wir wollen diese Bezeichnung ‚am alten Krankenhaus’ herausbekommen“, kündigte Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez bei der Gemeinderatssitzung Anfang der Woche an. „Da ist kein Krankenhaus mehr, und da wird auch keins mehr hinkommen“, sagte er (sinnbildlich) mit erhobenem Zeigefinger.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Gemeinderat In Wertheim entsteht klimaneutrales Viertel Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Interview Präsident der Mannheimer Musikhochschule: „Nur OB Kurz hat eine öffentliche Stellungnahme abgesagt“ Mehr erfahren

Eine Ansage sozusagen, ein Machtwort – ausgesprochen mit der Kraft der oberbürgermeisterlichen Richtlinienkompetenz.

„Obacht!“, möchte man dem Rathauschef entgegenrufen. In dem einstigen Gebäude auf diesem Gelände, das jetzt „Oben am Knackenberg“ heißen muss, sind hunderte, nein, tausende Menschen zur Welt gekommen.

Kaum vorstellbar, sie würden jemals erzählen, sie hätten das Licht der Welt „Am Oberen Knackenberg“ erblickt. Das lüde allenfalls zu unflätigen Wortspielen ein.

Nein, nein, nein Herr Oberbürgermeister, ich und meine Kinder, wir sind im alten Krankenhaus geboren worden.

Wer heute bei Google nach „Am Oberen Knackenberg“ in Verbindung mit „ Wertheim“ sucht, findet nur einen Artikel der Stadt Wertheim, der auch noch falsch überschrieben ist: „Planung für neues Wohnquartier am oberen Knackenberg“.

Nicht einmal im Rathaus beherrscht man den korrekten Begriff. Gibt es etwa ein Autoritätsproblem?

Tippt man hingegen bei Google „Altes Krankenhaus Wertheim“ ein, spuckt die Suchmaschine dutzende Ergebnisse aus, darunter etliche Bilder des früheren Spitals.

Wollen wir mal sehen, was sich in der Alltagssprache dann durchsetzt.