Von unangestrengter Leichtigkeit

Wertheim. Die Plejaden, ein nach den Nymphen, den Töchtern Atlas’ und Pleione, aus der griechischen Mythologie benannte Sternbild, bestehend aus sieben hellen und zahlreichen weniger hellen Sternen. Dieses Sternbild stand Pate bei der Namensgebung des aus sieben Mitgliedern bestehenden oberfränkischen „Ensemble Pleiades“, das am Sonntagabend in der Wertheimer Stiftskirche zu Gast war.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schwerpunkt des Ensembles, bestehend aus fünf Vokal- und zwei Instrumentalsolisten, ist die französische, italienische und deutsche Vokalmusik des 17. Jahrhunderts. Mitgebracht hatten die sieben Musici, in Wertheim ergänzt an der Orgel durch Bezirkskantor Carsten Wiedemann-Hohl, ein Programm mit dem sowie über das Hohelied der Liebe. „Pulchra es“, so der Titel des Programms, das jedoch nicht nur Kompositionen über die Texte des biblischen Hohelieds, sondern auch Vertonungen weltlicher Liebeslyrik enthielt.

Wie schwer diese voneinander zu unterscheiden sind, machte (wenn auch vielleicht unfreiwillig) das schriftliche Programm deutlich, das zwar einen exzellenten Einführungstext in die Musik des Abends, aber keinerlei Hinweise auf die Quellen der einzelnen Texte enthielt. Und so mussten zumindest diejenigen, die mit der Terminologie von „Madrigal“ für weltliche oder „Motette“ für geistliche Kompositionen nicht vertraut sind, raten, ob mit „Geliebte“ die Kirche oder eine schöne Dame besungen wurde. Auch dass die Mitwirkung des Kantors Wiedemann-Hohl, der mit Nicolas de Grignys großangelegter Komposition „Ave maris stella“ einen gewichtigen (und sehr schön musizierten) Anteil am Programm hatte, nicht erwähnt wurde, ist zu bemängeln – wenn man es nicht als übermäßige Bescheidenheit loben möchte.

Damit ist aber auch schon alles benannt, was zu kritisieren wäre, denn das Konzert selbst begeisterte das Publikum sowohl durch die Zusammenstellung der Werke als auch durch ihre Darbietung – und nicht zuletzt durch den baulichen Rahmen, denn die Stiftskirche erwies sich wieder einmal als wunderbarer Musikraum, der sich sowohl für die zarten Klänge eines Vokalterzetts wie auch für die mächtigen Klänge des Schlusssatzes des Orgelwerks de Grignys ideal eignet.

Auch wenn das unter der Leitung der Sopranistin Silvia Bier und des Cembalisten Stefan Fuchs stehende Ensemble Pleiades gerade durch seine klangliche Geschlossenheit und kammermusikalische Präzision beeindruckt, seien doch die bereits genannte Sopranistin Bier und der Tenor Arnhard Heinisch besonders hervorgehoben. Ohne den Klang zu dominieren, stachen sie doch durch ihre völlig unangestrengte Leichtigkeit besonders positiv aus dem homogenen Vokalklang hervor.

Etwas Mühe, sich durchzusetzen, hatte hingegen die Altistin Claudia Hafner, was nicht zuletzt daran liegt, dass ihr Part ursprünglich von männlichen Altisten gesungen wurde, die in dieser Lage klanglich gleichzeitig ensemble- und durchsetzungsfähig waren oder sind. Aber das sind wirklich winzige Abstriche, die den positiven Gesamteindruck des Abends in keiner Weise beeinträchtigt haben.

Erwähnt werden soll hingegen noch Gambist Tobias Kraft, der gemeinsam mit Cembalisten Fuchs die Vokalisten ebenso einfühlsam wie präzise begleitete, auch wenn er vielleicht das Pizzicato, also das Zupfen der Saiten, etwas zu häufig einsetzte.

Neben den Werken Monteverdis und Schütz’ waren die zwei Kompositionen des Franzosen Etienne Moulinié eine echte Entdeckung. Von ihm erklang das Madrigal „Tout se peint de verdure“ und die Motette „Veni sponsa mei“ aus dem Hohelied, mit denen sich das Programm überzeugend rundete.

Der begeisterte Applaus des Publikums in der Kirche am Schluss ließ die Pleiaden dann noch einmal mit einer Motette Heinrich Schützens hell erstrahlen, die sowohl zum Schwerpunkt des Ensembles als auch zum Raum als – leider – auch zu den Zeitläufen passte: „Verleih uns Frieden gnädiglich“.