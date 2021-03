Es ist ein Roman übers Erwachsenwerden und die erste Liebe, übers Dazugehören – und über Rechtspopulismus: Autorin Eva Rottmann hat mit „Mats & Milad“ ihr erstes Jugendbuch veröffentlicht.

Wertheim/Zürich. Zugegeben: Bei ihrer ersten Begegnung erklärt Mats den hübschen Jungen mit den dunklen Locken für komplett verrückt. Kein Wunder. Milad steht mitten auf den Bahngleisen, kurz bevor der Zug kommt. Im letzten Augenblick springt er zur Seite und reißt sie mit sich, die beiden rollen die Böschung herunter, dann rauscht lautstark der Zug an ihnen vorbei.

Die Autorin und Theaterschaffende Eva Rottmann hat ihren ersten Jugendroman geschrieben. © Paola Caputo/Skero

Was mit einem nervenaufreibenden ersten Treffen beginnt, entwickelt sich schnell zu einer ebenso aufregenden ersten Liebe. Mats, die eigentlich Mathilda heißt, von Berlin in eine Kleinstadt umziehen musste und in ihrer Klasse die Außenseiterin ist. Und Milad, dessen Vater aus dem Libanon stammt und der sich immer wieder mit Vorurteilen und Fremdenhass konfrontiert sieht, obwohl er in Deutschland geboren wurde.

Inneren Kompass ausrichten

In ihrem Debütroman erzählt die gebürtige Wertheimerin Eva Rottmann auf sympathische Weise eine Geschichte über das Erwachsenwerden. „Es ist ein sehr menschliches Buch“, sagt die Autorin im Gespräch mit den FN. „Wir begleiten die Protagonistin Mats, die manchmal schwache Momente hat. Wir schauen ihr zu, wie sie ihren inneren Kompass richtig ausrichtet.“

Tatsächlich ist Mathilda keine Überheldin, sondern ein ganz normales 15-jähriges Mädchen. Sie wünscht sich, in ihrer neuen Schule Anschluss zu finden, und muss mit ihrem eigenen Körper Frieden schließen. Sie handelt manchmal opportunistisch, merkt aber schnell, dass es sich nicht gut anfühlt, die eigenen Überzeugungen über Bord zu werfen. „Ich hoffe, dass Jugendliche in diesem Buch etwas finden, das ihnen in ihrem eigenen Leben weiterhilft“, so Rottmann.

Auf die Frage, wie viel von ihr selbst in Mats steckt, muss sie einen Moment lang überlegen. Eine Parallele fällt sinnbildlich gesprochen sofort ins Auge: Mats ist sehr hochgewachsen, sie überragt Milad um ein ganzes Stück. „Das ist etwas Persönliches“, sagt Rottmann, die selbst recht groß ist, mit einem Lächeln. „Ich glaube, dass man immer die eigene Persönlichkeit und Erfahrungen in seine Figuren einfließen lässt. Aber es steckt ebenso viel von mir in Mats Mutter und in Milad wie in ihr selbst.“ Anfangs seien ihre Figuren noch recht holzschnittartig und füllten sich nach und nach mit Leben.

Die Autorin und Theaterschaffende ist im Wertheimer Ortsteil Waldenhausen aufgewachsen, war lange Zeit Mitglied der Theater-AG am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium und wurde für ihre kreative Arbeit 2003 mit dem Kulturpreis der Stadt Wertheim ausgezeichnet. Studiert hat die 38-Jährige in Zürich, wo sich heute ihr Lebensmittelpunkt befindet. Hin und wieder besucht die zweifache Mutter ihre Eltern, die noch immer in Wertheim wohnen. „Ich habe bereits als Kind Geschichten und Tagebuch geschrieben“, blickt Rottmann zurück. „Wir haben mit den Dorfkindern Theaterstücke einstudiert und sogar den Text aufgeschrieben.“

So war es kein Wunder, dass sie später in der Theater-AG landete. „Ich bin immer schon gern in andere Rollen geschlüpft. Theater ist eine wahnsinnig tolle Kunst“, findet sie.

Bilder im Kopf

Obwohl sie bereits im Studium begann, Prosatexte zu Papier zu bringen, war das Schreiben eines Romans eine neue Erfahrung für die Dramatikerin. „Theater funktioniert über gesprochene Sprache und über Subtext. Bei Prosa habe ich viel mehr Zeit für Beschreibungen, für die Innenwelten der Figuren. Die Handlung ist nicht so verdichtet.“

Dass ihre Geschichte nun in den Buchhandlungen im Regal steht, sei aufregend. Ein Theaterstück trage immer auch die Handschrift des Regisseurs, nun sei es eins zu eins ihr Werk – das zwar als Jugendbuch deklariert ist, in Rottmanns Augen aber genauso für Erwachsene interessant sein kann. „Ein gutes Buch hat für mich keine Altersgrenze nach oben.“

Jeder Erwachsene habe als Kind und Jugendlicher Erfahrungen gemacht. „Ein gutes Jugendbuch kann mich an diese Zeit erinnern“, stellt Rottmann fest. Ihr selbst ging es so beim Schreiben von „Mats & Milad“ – das wird beim Lesen deutlich.

Jemand aus Berlin oder München würde wohl an irgendeine Klein-stadt, an irgendein Dorf denken. Wer selbst in Wertheim lebt, erkennt womöglich das Dorf, das sich am Ufer eines schlängelnden Flusses an einen Hügel schmiegt und auf die 15-jährige Teenagerin aus der Großstadt ziemlich verschlafen wirkt. „Ich hatte beim Schreiben viele Bilder von Waldenhausen im Kopf“, bestätigt Eva Rottmann.

Doch es gibt noch einen anderen, deutlich negativeren Bezug: Es ist das Jahr 2015, Hunderttausende Menschen suchen in Deutschland Zuflucht vor Krieg, Verfolgung und Armut – und in Wertheim steht eine Flüchtlingsunterkunft in Flammen, kurze Zeit, bevor dort die ersten Menschen ankommen sollen. Bundesweit macht die Stadt Negativschlagzeilen und in Eva Rottmann nimmt die Idee für einen Roman Gestalt an. Denn obwohl in ihrem Buch ganz klar die Beziehung von Mats und Milad im Mittelpunkt steht, spielt die Geschichte in einem politisch aufgeladenen Klima.

In der bisherigen Asylunterkunft der fiktiven Kleinstadt wird Asbest festgestellt und hunderte Menschen müssen anderweitig untergebracht werden. Der Plan der Verwaltung, die Asylsuchenden in verschiedenen Hallen im Stadtgebiet unterzubringen, führt in Teilen der Bevölkerung zu einem Aufschrei. Das Kollektiv „Besorgte Bürger“ formiert sich. „Es passieren Dinge, die manchmal leider zu unserer Realität gehören“, erklärt Rottmann. „Mats und Milad ist vor allem eine Liebesgeschichte, aber auch ein politisches Buch. Erwachsene trauen Kindern und Jugendlichen oft nicht zu, dass sie politisch sind. Aber junge Menschen interessieren sich sehr für die Welt, in der sie leben – das zeigt etwa die Fridays-for-Future-Bewegung.“ Und sie fügt an: „Ich glaube, dass auch die Themen in meinem Roman viele Jugendliche umtreiben.“