Vom Glauben und Zweifeln

Triefenstein. Das nächste Konzert in der Triefensteiner Klosterkirche wird sich am Mittwoch vor Ostern mit den Themen „Glauben und Zweifel“ beschäftigen.

Unter der Überschrift: „Und trotzdem – Passionsgedanken zum Glauben und Zweifeln“ werden die Liedermacher-Kollegen Klaus-André Eickhoff und Christoph Zehendner ihre Lieder, Fragen und Antwortversuche nebeneinanderstellen. Begleitet werden die beiden von dem Multiinstrumentalisten Gernot Blume.

Auf einer Tournee stellt das Trio sein Programm unter anderem in den Bundesländern Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen vor, das einzige Konzert in der Region Franken beginnt am Mittwoch, 13. April, um 19.30 Uhr in der Klosterkirche.

