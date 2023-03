Vollsperrung in Eichel rückt näher

Eichel. Seit langem ist sie angekündigt, jetzt wird es ernst mit der Vollsperrung der Landesstraße 2310 im Bereich der Ortsdurchfahrt Eichel. Der Einbau der neuen Fahrbahndecke ist die letzte Etappe der im Herbst unter Federführung des Landes begonnenen Straßensanierung. Dafür ist die L 2310 über Ostern zwei Wochen lang nicht befahrbar. Die Vollsperrung beginnt am Montag, 3. April, um 7 Uhr und dauert bis einschließlich Sonntag, 16. April, um 17 Uhr.

Wie es in der Ankündigung der Stadtverwaltung weiter heißt, umfasst die Sperrung den Abschnitt zwischen Einmündung Eichelsetz und Ortsende Eichel in Richtung Urphar. Der mainseitig gelegene Ortsteil von Eichel ist damit aus Fahrtrichtung Wertheim für Anwohner und Anlieger über die Gemeindestraße Am Eicheler Eck und Eichelsetz jederzeit frei erreichbar.

Die Umleitungen für den überörtlichen Verkehr sind weiträumig ausgeschildert. Der Verkehr ab Wertheim Richtung Autobahn A 3 wird über Kreuzwertheim, Rettersheim, Triefenstein, Lengfurt, Homburg nach Bettingen und zurück geleitet. * Verkehrsteilnehmer können auch über Kreuzwertheim auf die Autobahn A 3 ausweichen. Diese Strecke sollte insbesondere der Schwerlastverkehr benutzen, empfehlen die Verantwortlichen.

Eine weitere Umleitungsstrecke führt über die L 506 im Taubertal nach Reicholzheim, Bronnbach über Höhefeld nach Urphar (U 1). Zurück führt die Umleitung von Urphar über Niklashausen, Bronnbach, Reicholzheim nach Wertheim (U 2). Die Streckenabschnitte zwischen Bronnbach und Höhefeld sowie von der Abzweigung K 2824 bis Niklashausen sind nur in einer Richtung befahrbar. Aus Richtung Tauberbischofsheim wird der Verkehr über das Taubertal nach Wertheim umgeleitet. Die Gemeindeverbindungsstraße von Reicholzheim nach Urphar ist in beiden Richtungen nur für Fahrzeuge bis sechs Tonnen Gesamtgewicht befahrbar.

Die Müllabfuhrtermine in dem von der Sperrung betroffenen Bereich bleiben unverändert. Weil die Müllautos die Häuser entlang der Würzburger Straße aber nicht anfahren können, hat die Stadtverwaltung mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Sammelstellen vereinbart.

Die bergseitig gelegenen Haushalte bringen ihre Mülltonnen an die Einmündung Eicheler Höhenweg. Die mainseitig gelegenen Anwohner können die Müllgefäße an der Einmündung Kirchgasse bereitstellen. Falls erforderlich unterstützt die Straßenbaufirma die Anwohner beim Transport ihrer Müllgefäße.

Die Postzustellung ist nach Aussage der Verantwortlichen sichergestellt. Die Briefträger erreichen die Häuser über die beidseitig der Würzburger Straße gelegenen Gehwege.

Das jüngst im Stadtteilbeirat Eichel angesprochene Parken auf dem abmarkierten Teil der Landesstraße aus Fahrtrichtung Wertheim kann aus Sicherheitsgründen nicht gestattet werden. Denn es fließt zwischen Wertheim und Eichel noch Anlieger- sowie Baustellenverkehr. Zudem fehlen die erforderlichen Gehwegverbindungen.

Abschließend heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung, dass die Asphaltierarbeiten an der L 2310 bewusst in die Osterferien gelegt worden seien, um die damit verbundenen Auswirkungen so gering wie möglich zu halten.