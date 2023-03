Vollsperrung in Eichel beginnt am Montag

Eichel. Das Regierungspräsidium Stuttgart saniert derzeit die Landesstraße 2310 auf der Strecke der Ortsdurchfahrt Eichel. Diese ist ab der nächsten Woche für den kompletten Verkehr gesperrt (wir berichteten bereits).

Der rund 0,8 Kilometer lange Streckenabschnitt weist in vielen Bereichen Verdrückungen, Spurrinnen und Risse auf, weshalb die Fahrbahndecke erneuert wird.

Im Zuge dieser Gesamtmaßnahme erfolgt entlang der Ortsdurchfahrt Eichel auch der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen. Außerdem werden die Pflasterstreifen entfernt und zur Geräuschreduzierung ein lärmarmer Asphaltbelag eingebaut.

Momentan erfolgen die Arbeiten unter halbseitiger Sperrung der Straße. Der Verkehr wird mittels einer Ampel geregelt. Für die Asphaltarbeiten ist jedoch eine komplette Vollsperrung der Ortsdurchfahrt notwendig.

Diese gilt ab Montag, 3. April, um 6 Uhr und dauert voraussichtlich bis Sonntag, 16. April um 17 Uhr, heißt es in der Mitteilung des Regierungspräsidiums (RP) Stuttgart weiter.

Die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden wie folgt umgeleitet: Von Wertheim kommend in Fahrtrichtung A 3/Urphar/Bettingen über die L 506 Reichholzheim – Nicklashausen. Der Verkehr kommend von der A 3/Urphar/Bettingen in Richtung Wertheim über die K 2824 Höhefeld – Bronnbach. Der Verkehr von Tauberbischofsheim kommend wird in Werbach auf die L 506 nach Wertheim geführt.

Das Land investiert für die Gesamtmaßnahme rund eine Million Euro in die Erhaltung der Infrastruktur, so das RP weiter.

Aktuelle Informationen über Straßenbaustellen im Land können Interessierte auf der Internetseite der Straßenverkehrszentrale des Landes Baden-Württemberg unter www.verkehrsinfo-bw.de abrufen. VerkehrsInfo BW gibt es auch als App (nach Angaben der Verantwortlichen kostenlos). Infos unter: www.verkehrsinfo-bw.de/verkehrsinfo_app im Internet.