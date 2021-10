Vollsperrung der Landesstraße 2310

Wertheim. Der Borkenkäfer macht auch vor den Wertheimer Bäumen nicht Halt. Wegen dringender Holzfällarbeiten zu dessen Bekämpfung wird die Landesstraße 2310 zwischen Grünenwört und Mondfeld in den Herbstferien voll gesperrt. Die Sperrung beginnt am Samstag, 30. Oktober, um 8.30 Uhr und dauert bis einschließlich Samstag, 6. November, 16 Uhr an. Auch der parallel zur Landesstraße verlaufende Radweg entlang des Mains ist aus Sicherheitsgründen nicht befahrbar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Umleitungen werden weiträumig ausgeschildert. Der Radverkehr muss in diesem Zeitraum auf den Radweg auf der bayerischen Mainseite ausweichen. Um den Eingriff in den ÖPNV so gering wie möglich zu halten, erfolgen die Holzfällarbeiten in den Herbstferien. Dennoch sind überörtliche Buslinien – die 977 sowie die 972 – von der Sperrung betroffen. Wegen der Umleitungen ist mit Verspätungen auf allen Buslinien zu rechnen. Darauf weist die Stadtverwaltung Wertheim als zuständige Verkehrsbehörde hin und bittet um Verständnis. pm