Dertingen/Boxtal. Die Volksbank Main-Tauber schließt zum 1. April ihre Zweigstellen in Dertingen und Boxtal. Wie Pressesprecher Tilmann Fabig auf Nachfrage den Fränkischen Nachrichten mitteilte, würden „gerade in den Filialen auf kleineren Ortschaften immer mehr Kunden – unabhängig vom Alter – bei alltäglichen Bankgeschäften auf den Gang in die örtliche Filiale verzichten und stattdessen auf digitale Zugangswege zurückgreifen“.

Der seit Jahren anhaltende Trend sei durch die Pandemie „deutlich verstärkt“ worden. In den vergangenen Monaten hätten „viele Kunden die Vorzüge des Online-Bankings für sich entdeckt“. Die Kundenfrequenz bei den Filialen und die Nutzung der Geldautomaten sei „signifikant rückläufig“.

Ausweichfilialen

Die Filiale der Volksbank in Dertingen ist ab April geschlossen. © Heike Barowski

Der Service für die Kunden vor Ort erfolge ab April über die nächstgelegene Filiale in der jeweiligen Region. Im Fall von Dertingen ist dies die Filiale in Urphar. Boxtaler Kunden sollen demnach die Zweigstelle in Mondfeld nutzen.

Hier befindet sich eine Geschäftsstelle mit Geldautomat und Kontoauszugsdrucker. Persönliche Beratung wird in Nassig oder Bestenheid angeboten.

Egon Beuschlein, Ortsvorsteher in Dertingen, bedauerte gegenüber den FN die Schließung der Filiale im östlichsten Ort auf Wertheimer Gebiet, auch wenn sie für ihn „nicht überraschend“ kommt. „Wir haben damit spätestens seit dem Bau der Urpharer Volksbank-Filiale gerechnet“, sagte er. „Gerade für die älteren Leute, die nicht online sind, ist das sehr schade.“

Auch der Ortsvorsteher von Boxtal, Rolf Döhner, ist enttäuscht. Zu den Öffnungszeiten der Filiale hätten sich immer wieder auch Leute aus den benachbarten Dörfern getroffen. „Diese Möglichkeit der Kommunikation fällt leider weg“, so Döhner. hut/wei