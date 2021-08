Volksbank Main-Tauber: Ruhestand nach 45 Jahren Firmentreue für Elisabeth May

Main-Tauber-Kreis/Wertheim. Mit Elisabeth May verabschiedete die Volksbank Main-Tauber eine echte Stütze der Abteilung Kredit-Management nach 45 Jahren Betriebszugehörigkeit.

„Mit Ihrem wohlverdienten Ruhestand entsteht eine Lücke, die zu füllen nicht einfach wird“, so der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Robert Haas. Denn die Fähigkeiten zur Analyse von Zahlenwerken und Bilanzen und ihre ausgezeichnete Expertise zeichnete Elisabeth May aus und führte dazu, dass sie innerhalb und außerhalb der Bank hohes Ansehen genoss.

Mit ihrem ersten Arbeitstag am 9. Juni 1976 begann die Karriere der versierten Analystin, deren beruflicher Lebensweg nach eigener Aussage schon mit dem Abitur am Wertheimer Wirtschaftsgymnasium vorgezeichnet war. Ihre erste Wirkungsstätte war ab 1978 bereits die Kreditabteilung der Bank, der sie – lediglich durch zweifachen Erziehungsurlaub unterbrochen – bis 1991 treu blieb.

Ihre Berufung fand May dann in der Position der Analystin, deren Aufgabe darin bestand, die Kreditwürdigkeit von Unternehmen und Privatkunden, die ein Darlehen beantragen, anhand von qualitativen und quantitativen Kriterien zu prüfen und somit fundierte Empfehlung für oder gegen die Kreditentscheidungen zu geben. „Ich habe immer danach gestrebt, meine Kollegen, die meine internen Kunden waren, mit fundierten Analysen und validen Prognosen zu versorgen“, so May. Und darin, so die einhellige Meinung der Anwesenden „machte Ihnen keiner etwas vor“.

Aber auch durch ein sicheres Gespür für allgemeine Trends zeichnete sich May aus, deren Lektüre von einschlägigen Publikationen und Analyse von Fachartikeln oftmals zu wichtigen Erkenntnissen führte. Aber nicht nur die fachliche Kompetenz werde der Bank in Zukunft fehlen, auch menschlich werde man Elisabeth May vermissen, wie Haas betonte.

Aber auch auf Seiten der Ruheständlerin herrschte an diesem Tag ein nicht von der Hand zu weisendes Gefühl der Melancholie, angesichts der Tatsache, dass nun ein wichtiger Lebensabschnitt zu Ende gehe. „Ich habe ganz bewusst nochmals meinen Weg durch die Altstadt zur Bank genossen, den ich so viele Jahre jeden Morgen gegangen bin“, erklärte die scheidende Bankkauffrau abschließend – versicherte aber gleichzeitig, dass sie dem Wunsch des Vorstandes gerne nachkommen werde, der Volksbank auch in Zukunft verbunden zu bleiben. voba