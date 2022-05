Virtuose Orgelwerke zu hören

Bronnbach. Zu einer schönen Tradition ist es geworden, Pfingsten in Bronnbach mit festlichen Trompeten- und Orgelklängen zu feiern. Diesmal sind am Pfingstsonntag, 5. Juni, der renommierte Trompetenvirtuose Professor Claude Rippas (Zürich) und Domorganist Professor Johannes Mayr (Stuttgart), die sich seit Jahren dieser wahrhaft königlichen Instrumentenpaarung verschrieben haben, in der Klosterkirche Bronnbach zu Gast.

Das renommierte Duo präsentiert an der historischen Schlimbach-Orgel glanzvolle Trompetenkonzerte und virtuose Orgelwerke aus Barock und Romantik. Einen weiteren Höhepunkt bilden die Bearbeitungen bekannter Spirituals, bei denen Claude Rippas neben der Trompete auch das Flügelhorn mit seiner weichen, meditativen Klangfarbe verwenden.

2 Bilder Spielt beim Konzert in der Klosterkirche: Claude Rippas. © Konzertbüro Jung

Claude Rippas, Preisträger internationaler Instrumentalwettbewerbe (unter anderem Prager Frühling, Maurice André-Wettbewerb Paris, Toulon) erhielt seine künstlerische Ausbildung in Bern, Zürich und Paris. Er zählt zu den führenden Trompetensolisten der Schweiz. Nach seinem Wirken als Solo-Trompeter namhafter Orchester (Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Münchner Philharmoniker, Tonhalle-Orchester Zürich) unterrichtete er bis 2009 als Professor für Trompete und Barocktrompete an der Musikhochschule Zürich. Als Solist spielt Rippas mit zahlreichen Orchestern und Organisten in ganz Europa ein vielfältiges Konzertrepertoire.

Johannes Mayr zählt zu den innovativsten Organisten der heutigen Zeit. Er ist ein preisgekrönter Meister der Orgelimprovisation und bezaubert die Zuhörer mit seinem unnachahmlichen Gespür, einer Orgel noch nie gehörte Klänge zu entlocken. Nach seinem Studium in katholischer Kirchenmusik in Stuttgart wirkte er als hauptamtlicher Kirchenmusiker mit Dekanatsauftrag in Bad Wurzach und als Regionalkantor an St. Fidelis in Stuttgart. Seit 2011 ist er Domorganist an der Konkathedrale St. Eberhard in Stuttgart. Er lehrt Orgelimprovisation an der Hochschule für Kirchenmusik in Tübingen und an der Musikhochschule in Stuttgart. Mayr erhielt zahlreiche Auszeichnungen bei renommierten nationalen und internationalen Orgel-/Orgelimprovisationswettbewerben. 2010 wurde er mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik für die CD „Orgelkonzert an den Orgeln von Johann Nepomuk Holzhey“ ausgezeichnet. zug