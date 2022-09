Vinothek in Bronnbach schafft es in „Gault Millau“

Bronnbach. In der neuen Ausgabe des Genussführers „Gault Millau“ ist auch die Vinothek Taubertal im Kloster Bronnbach aufgeführt.

„Das ist ein großartiges Aushängeschild für das Taubertal und eine sehr gute Vermarktungsmöglichkeit für unsere regionalen Weinbaubetriebe“, erklärt Landrat Christoph Schauder.

„Hier kann man Wein an historischer Stätte verkosten, denn das Zisterzienser-Kloster Bronnbach wurde bereits im zwölften Jahrhundert gegründet. Und damals gehörte es zum Klosterleben dazu, dass Wein angebaut wurde.

Heute präsentieren Winzer aus den Anbaugebieten Baden, Württemberg und Franken ihre Weine in der Vinothek Taubertal unter einem Dach – im ehemaligen Cellarium“, berichtet der „Gault Millau“ in der Ausgabe 2022.

Wie es in der Mitteilung des Landratsamts des Main-Tauber-Kreises weiter heißt, präsentieren in der im Jahr 2007 ausgebauten Vinothek aktuell mehr als 20 Weinbaubetriebe ihre „edlen Tropfen“, die im Taubertal angebaut werden. Die Besucherinnen und Besucher des Klosters können in der Vinothek Weine verkosten, an Weinproben teilnehmen und auch Wein kaufen.

„Mit dem Verkauf jeder Flasche Wein aus der Vinothek betreiben wir aktive Wirtschaftsförderung, da damit die heimischen Weinbaubetriebe unterstützt werden“, betont Kulturamtsleiter Frank Mittnacht.

Die Vinothek Taubertal hat zu den Öffnungszeiten des Klosters geöffnet. Zusätzlich kann außerhalb der festgelegten Zeiten ein Termin vereinbart werden. Weitere Informationen gibt es unter www.kloster-bronnbach.de.