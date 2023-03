Marktheidenfeld/Wertheim. Vier Leichtverletze und ein Sachschaden in Höhe von zirka 18 000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwochvormittag. Ein 81-Jähriger aus dem Landkreis Miltenberg wollte mit seinem Pkw mit Anhänger von der B 8 aus nach links auf den Pendlerparkplatz einbiegen. Dabei übersah er eine 28-jährige Frau aus dem Landkreis Main-Spessart, die in Richtung Wertheim unterwegs war, und prallte mit deren Wagen zusammen.

