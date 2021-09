Vier Verletzte bei schwerem Unfall nahe Höhefeld

Höhefeld. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag auf der Kreisstraße 2824 zwischen Urphar und Böttigheim. An der Kreuzung zur K 2822 (Höhefeld/Kembach) kollidierten ein Porsche und ein Mercedes. Vier Personen erlitten Verletzungen. Gegen 17.15 Uhr war der Fahrer des Mercedes von Kembach in Richtung Höhefeld unterwegs. Als er auf die Kreisstraße 2824 einbog, stieß er mit einem aus Richtung Böttigheim kommenden Porsche zusammen. Durch die Kollision wurden in dem Mercedes drei Personen schwer verletzt. Der Fahrer des Porsche erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst versorgte die vier Verletzten an der Unfallstelle und brachte sie ins Krankenhaus. Den entstandenen Gesamtschaden beziffert die Polizei 35 000 Euro. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Kreisstraße zwischen Urphar und der Kreuzung komplett gesperrt. Ob der Mercedes-Fahrer den bevorrechtigten Porsche übersah oder der Fahrer des Sportwagens mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, ist laut Polizei Bestandteil der Unfallermittlungen. Da eine Person bei dem Unfall eingeklemmt war, musste auch die Feuerwehr ausrücken. Im Einsatz waren die Abteilungen der Stadt und von Höhefeld. pol/wei

